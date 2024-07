Tim Raue: Stunden nach „Restaurantretter“ geht die Botschaft raus

Am Dienstagabend (30. Juli) setzt RTL auf eine neue Folge von „Raue der Restaurantretter“. In dem neuen Format möchte Sternekoch Tim Raue verzweifelte Gastronomen unter die Arme greifen und sie mit seinem Fachwissen unterstützen. Mit an seiner Seite ist auch seine Frau Katharina, die für die perfekte Inneneinrichtung sorgen möchte. Doch konnte das die Zuschauer wirklich überzeugen?

Tim Raue muss ganz stark sein

In dieser Folge ist Tim Raue im griechischen Restaurant „To Steki“ zu Besuch. Dort braucht Besitzer Dafi die Hilfe des Sternekochs. Gemeinsam mit seiner Partnerin Katharina gibt der gebürtige Berliner alles, um das Lokal wieder auf Vordermann zu bringen. Doch das scheint die Zuschauer nicht sonderlich zu begeistern.

Schaut man auf die Quote, wird schnell klar: Tim Raue kann mit seiner RTL-Sendung leider nicht punkten. Wie „DWDL“ berichtet stürzten die Zahlen regelrecht ein. Mit bloß 810.000 Zuschauern bleibt „Raue der Restaurantretter“ zum ersten Mal unter der Millionen-Marke. Im Vergleich zum Tagessieger schwache Zahlen.

Tim Raue muss sich geschlagen geben

Der Gewinner des Tages ist eindeutig das ZDF. Ein Blick auf die reichweitenstärkste Formate macht deutlich, dass Deutschland im Olympia-Fieber ist. Am beliebtesten sind wie auch in den vergangenen Tagen die Schwimmwettbewerbe, dicht gefolgt von dem Basketballspiel zwischen Deutschland und Brasilien. Da konnte kein anderer Sender wirklich mithalten.

RTL zeigt die neuen Folgen von „Raue der Restaurantretter“ immer dienstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Danach gibt es die Episoden in der Mediathek bei RTL+.