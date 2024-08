„Raue der Restaurantretter“: Plötzlich spricht Tim Raue davon, Problem-Lokal zu schließen

Sternekoch Tim Raue nimmt sich in der neuesten Folge von „Raue der Restaurantretter“ (6. August) der angeschlagenen Gaststätte „Fortschritt“ in Rathenow an der Havel an. Denn das Ehepaar Ralf und Claudia, die seit Anfang 2022 das Restaurant betreiben, ist verzweifelt.

Ralf, der vorher einen Wildfleischhandel führte, wollte seine Leidenschaft für Wildgerichte in der Gaststätte fortsetzen, doch das ohne Erfolg. Schon gleich zu Beginn wird Tim Raue das Ausmaß der bitteren Lage deutlich.

„Raue der Restaurantretter“: Sternekoch verzweifelt

Tim Raue ist als erfahrener Sternekoch schnell klar, dass die „Gaststätte Fortschritt“ in der jetzigen Form nicht funktionieren kann. Beim ersten Blick ins Restaurant fällt ihm natürlich sofort auf: In der Gaststätte herrscht gähnende Leere, die Gäste bleiben Inhaber Ralf schon seit längerem aus. Auch geschmacklich bleiben die Gerichte auf der Speisekarte hinter den Erwartungen Raues zurück.

„Alles fing gut an, dann ging es halt massiv runter“, schildert Ralf die schwierige Entwicklung. Dabei übernahm er die gastronomische Einrichtung zunächst voller Vorfreude und mit einem Ziel – seine Leidenschaft zu seinem Beruf zu machen. Doch die finanzielle Lage belastet ihn und seine Frau. Tim Raue spricht die bittere Wahrheit über die Zukunft des Restaurants aus.

„Raue der Restaurantretter“: Inhaber muss Ehefrau um Geld anbetteln

Raue fällt nach einer ersten Einschätzung der Gaststätte harte Worte: „Rein theoretisch müsste man sagen: ‚Schlüssel nehmen, abschließen und sagen, dass machen wir nicht mehr‘.“ Dennoch will der erfahrene Gastronom der Gaststätte eine letzte Chance geben, auch um die finanzielle Lage von Ralf zu verbessern. Momentan lebt er auf Kosten seiner Frau Claudia. „Ralf lebt im Prinzip von mir“, gibt Claudia offen zu. Ihr Ehemann müsste sie sogar um Geld anbetteln.

Doch Tim Raue möchte als Restaurantretter noch nicht aufgeben. Mit einem erprobten Konzept, das auf einer neuen, thematisch gestalteten Speisekarte und einem überarbeiteten Ambiente basiert, will er den Neuanfang wagen. Wird es dem Sternekoch gelingen, die „Gaststätte Fortschritt“ vor dem Aus zu bewahren und das Ruder herumzureißen?

Die nächste Folge von „Raue der Restaurantretter“ wird am Dienstag, den 6. August, um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Für alle, die die spannende Rettungsmission nicht live verfolgen können, sind die Episoden auch in der RTL+-Mediathek verfügbar.