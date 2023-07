Rammstein: „Wir Fans haben Angst“ – offene Worte vor Berlin-Konzert

„Und die Furcht wächst in die Nacht. Gar kein Auge zugemacht!“ Treue Rammstein-Fans kennen diese Zeilen aus dem Song „Angst“. Und ein bisschen geht es ihnen so am Samstag (15. Juli) vor dem Konzert ihrer Lieblingsband in Berlin.

Unser Schwesterportal berlin-live.de war vor Ort und hat mit den Anhängern von Till Lindemann und Co. gesprochen. Ihre Gefühlslage vor dem Auftritt der Band ist angespannt.

Rammstein-Fan gibt zu: Angst „persönlich angegriffen zu werden“

Sie halten weiter zu Rammstein – trotz aller Vorwürfe, Anschuldigungen und Spekulationen. Dennoch ist es auch für die Hardcore-Fans kein unbeschwerter Tag in der Hauptstadt. Manche haben vor dem Olympiastadion übernachtet – voller Vorfreude, doch auch mit einem mulmigen Gefühl.

Einer dieser Fans ist Manu. Der junge Mann sagt gegenüber berlin-live.de sagt: „Wir hoffen auf ein friedliches Konzert, aber wir als Fans haben Angst, dass es radikale Gruppen gibt, die das Konzert stören möchten.“ Der Rammstein-Jünger will schon im Stadion sein, bevor die ersten Anti-Lindemann-Demonstranten kommen. „Nicht, weil wir den Konflikt scheuen, sondern weil wir Angst haben, dass wir persönlich angegriffen werden.“

„Da ist Druck auf dem Kessel“

Fan Manu kann sich vorstellen, dass es zu körperlichen Auseinandersetzungen kommen könnte: „Da ist wohl ordentlich Druck auf dem Kessel.“ Immerhin: In der Nacht blieb es vor dem Stadion ruhig, wie die Polizei mitteilt.

Die Rücken nass, die Hände klamm.

Alle haben Angst vorm schwarzen Mann. Rammstein – „Angst“ (2020)

Hoffen wir, dass es vor und im Stadion friedlich bleibt!