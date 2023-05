Ralf Schmitz erlebt Horror-Auftritt – Fans stürmen die Bühne

Schon lange gehört es für Comedians dazu, ihr Publikum auch in ihre Bühnenauftritte miteinzubeziehen. Manch einer darf sogar mit auf die große Bühne, doch bei dem Auftritt von Ralf Schmitz in Berlin wurde der Komiker plötzlich überrumpelt.

Denn auf einmal übernahm ein Mann mit seiner älteren Mutter die Show. Zunächst versuchte Ralf Schmitz den Spaß mitzumachen, doch dann glitt ihm die Situation immer mehr aus der Hand. Und es wurde noch schlimmer.

Ralf Schmitz völlig perplex

Das Mutter-Sohn-Pärchen machte es sich in der ersten Reihe bequem. Das erste Mal traute Ralf Schmitz seinen Augen nicht, als der Besucher auf einmal während der Show anfing zu telefonieren. Der 48-jährige Komiker wusste nicht genau, ob er lachen oder mit dem Kopf schütteln sollte. Er versuchte die Situation noch zu retten und fragte: „Soll ich mal anrufen?“

+++ ARD streicht „Maischberger“ aus dem Programm – so geht es mit dem Polit-Talk weiter +++

Doch das Duo hatte eine bessere Idee: ein Selfie jetzt und sofort. Wenige Sekunden später grinste Ralf Schmitz in eine Smartphone-Linse. Als sich Mutter und Sohn endlich wieder setzen, stürmt der nächste Störenfried herein. Ein übereifriger Security-Beamter maßregelt das Mutter-Sohn-Gespann lautstark: „Ich hab dich im Auge. Noch mal so ein Ding und du bist raus, deine Mutter ist auch raus“, so der Mann mit Berliner Akzent. Spätestens ab dem Moment sieht man Ralf Schmitz die Ratlosigkeit an und empfindet nur noch Mitleid mit ihm.

Comedian wird reingelegt

Kurze Zeit später taucht der Security-Mann ebenfalls auf der Bühne auf und ehe sich Schmitz versieht, muss er schon wieder für ein Selfie herhalten. Das Publikum amüsiert es, doch was die Zuschauer vor Ort und vor allem der Komiker zu diesem Zeitpunkt nicht wissen: Sie sind Teil der ARD-Sendung „Verstehen Sie Spaß?“

Noch mehr News:

Das ändert sich als der vermeintliche Sicherheitsbeauftrage seine Verkleidung ablegt und sich als Hans Sigl zu erkennen gibt und fragt: „Die Frage ist ja: Verstehen Sie Spaß, Herr Schmitz?“. Schmitz kann es kaum glauben und ist offenbar einfach nur sichtlich erleichtert, dass der Spuk vorbei ist. Dann schaltet sich plötzlich auch noch Barbara Schöneberger ein und ruft: „Hallo, ich bins deine Lieblings-Babsi. Wir haben dich reingelegt“. Der Comedian bringt nichts anderes raus als „Ich hasse euch!“

Wer die Sendung am Samstag (27. Mai) verpasst hat, kann sich die ganze Folge von „Verstehen Sie Spaß?“ nochmal in der ARD-Mediathek anschauen.