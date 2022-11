RTL: Zuschauer werden sich wundern – Moderator wird plötzlich ersetzt

Seit Juli 2021 ist Jan Köppen der Verkuppler im RTL-Dating-Format „Take Me Out“ und hat damit Ralf Schmitz als Moderator abgelöst. Doch noch in diesem Monat werden die Zuschauer der Sendung nicht schlecht staunen.

Denn RTL hat Jan Köppen mit einem anderen Star ersetzt.

RTL: Zuschauer werden staunen – Moderator Jan Köppen plötzlich ersetzt

Aber, und das sei vorab gesagt, nicht dauerhaft, sondern für eine ganz bestimmte Sendung: dem „XXL X-Mas-Special“. Dieses wird am 29. November – kurz nach dem 1. Advent – bei RTL ausgestrahlt. Die Rolle des Moderators übernimmt dann Chris Tall. Es ist nicht das erste Mal, dass der Comedian für Jan Köppen in dem RTL-Format einspringt. Zuletzt coronabedingt im Sommer für diverse Specials.

Warum aber ausgerechnet jetzt noch einmal? Die Antwort liegt laut dem Branchendienst „DWDL“ auf der Hand. Im Zuge der damaligen Sendungen mit Chris Tall wurde bereits besagtes Weihnachtsspecial aufgezeichnet. Die Szenen, die die Zuschauer also Ende November in der zweistündigen „Take Me Out“-Show zu sehen bekommen, wurden demnach im Sommer schon aufgezeichnet.

Chris Tall wird bei RTL Jan Köppen ersetzen. Foto: IMAGO / Revierfoto

Für ordentlich weihnachtliche Stimmung ist trotz der frühen Aufzeichnung aber definitiv gesorgt. Das RTL-Studio soll festlich geschmückt sein – inklusive einem Glühweinstand! Am 29. November werden dann wieder fünf Single-Männer von 30 Frauen unter die Lupe genommen und haben die Chance, die Liebe ihres Lebens zu finden.

Und für alle, die Jan Köppen in der Sendung vermissen werden: Der Moderator hat neben „Take Me Out“ im Januar 2023 seinen bisher wohl größten Moderationspart. Dann steht er erstmals für die neue Staffel von „Das Dschungelcamp“ an der Seite von Sonja Zietlow vor der RTL-Kamera.