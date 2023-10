„Quizduell Olymp“: Bastian Bielendorfer über Worst-Case-Szenario – „Sehr unangenehm“

Am Freitagabend (20. Oktober) spielen zwei Prominente in der ARD wieder gegen die Profis im „Quizduell Olymp“. An diesem Abend begrüßt Moderatorin Esther Sedlaczek Comedian Bastian Bielendorfer und seinen Kollegen Jürgen von der Lippe im ARD-Studio.

Gemeinsam wollen die beiden gewinnen, um das Preisgeld für den guten Zweck zu spenden. Doch dabei stehen ihnen die Quizprofis des „Quizduell Olymp“ im Weg. Wir haben exklusiv mit Bastian Bielendorfer über die Dreharbeiten gesprochen und erfahren, was seine größte Angst in der Quizshow war.

„Quizduell Olymp“: Bastian Bielendorfer zum zweiten Mal dabei

Der Entertainer Bastian Bielendorfer wusste genau, was ihn beim „Quizduell Olymp“ erwarten wird. Schließlich war er 2021 bereits mit Hannes Ringlstetter Teil der ARD-Sendung. Trotzdem war es für den 39-jährigen Gelsenkirchener alles andere als leicht, wie er im exklusiven Interview mit der Redaktion verrät.

Wie hast du dich auf das Quizduell vorbereitet?

Ehrlich gesagt, gar nicht. Die Themengebiete sind so weit, dass man sich kaum vorbereiten kann.

Du warst im Jahr 2021 schonmal Teil der Sendung – war es dieses Mal einfacher für dich?

Es war in beiden Fällen eine Herausforderung, auch damals mit meinem Partner Hannes Ringelstetter mussten wir kämpfen, um den Olymp zu bezwingen. Das sind komplette Quizprofis mit einem wahnsinnig breiten Wissen.

Wie ging es hinter den Kulissen zu?

Wie immer extrem freundlich, ich habe mich sehr gefreut, Jürgen wiederzusehen, den ich mittlerweile als Freund betrachte. Esther Sedlaczek ist eine tolle Moderatorin und führt das Erbe von Jörg Pilawa sehr gut fort.

„Quizduell Olymp“: DAVOR fürchtet sich Bastian Bielendorfer

Wo war die Versagensangst größer – bei Let’s Dance oder im Quizduell?

Bei „Let’s Dance“ war die Angst, dass ich nicht tanzen kann und es auch nie lernen werde. Das war mir ja klar. Aber sich beim Quizduell intellektuell komplett zu blamieren, wäre mir sehr unangenehm gewesen.

Wie war die Zusammenarbeit mit deinem Teamkollegen Jürgen von der Lippe?

Jürgen ist ein Genie, sein Allgemeinwissen ist unglaublich und er ist nebenbei einer der nettesten und bescheidensten Kollegen, die man sich vorstellen kann. Und das trotz seines Erfolgs, der jetzt schon fast fünf Jahrzehnte andauert.

Welcher Teampartner war besser – Jürgen von der Lippe oder Hannes Ringlstetter?

Beide sind toll. Aber Jürgen ist wirklich unschlagbar. Außer bei TV-Serien, von Akte X hatte er beispielsweise noch nie etwas gehört.

Die ARD zeigt „Quizduell Olymp“ immer freitags um 18.50 Uhr im Programm und anschließend in der Mediathek.