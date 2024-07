„Quizduell-Olymp“: Kandidat mit eindeutigem Fazit – „Wahnsinnig peinlich“

Der Quizabend am Freitag (19. Juli) im Ersten geht weiter. Nachdem die Kandidaten bei „Gefragt – Gejagt“ gegen die Jägerin Adriane Rickel angetreten sind, folgt nun das große Rätseln im „Quizduell-Olymp“. Dort tritt das Team „heuteshow“ mit Fabian Köster und Lutz van der Horst gegen die Quizelite an.

Die drei Experten im „Quizduell Olymp“ Marie-Louise Finck, Thorsten Zirkel und Eckhard Freise sind wieder mal in Topform und wollen die Promis unter allen Umständen besiegen. Die Stimmung im ARD-Studio scheint zu Beginn ausgelassen zu sein. Doch bei einer Frage in der Kategorie „Musik und Hits“ kann einer der beiden Kandidaten nicht mehr an sich halten.

„Quizduell-Olymp“: Frage sorgt für Aufreger

Die ZDF-Reporter Fabian Köster und Lutz van der Horst sorgen an diesem Freitagabend für zahlreiche Lacher im Studio. Auch Moderatorin Esther Sedlaczek kann sich das Grinsen an mancher Stelle nicht verkneifen. Im Duell gegen Thorsten Zirkel wählen die beiden irgendwann die Kategorie „Musik und Hits“.

Die zweite Frage soll dabei für den ersten Aufreger des Abends sorgen. Esther Sedlaczek stellt folgende Frage:

„Ein Markenzeichen des US-Sängers Jason Derulo besteht darin, dass er häufig zu Beginn seines Songs…?

A) seinen Namen nennt.

B) das Mikrofon küsst.

C) Gebete rappt.

D) Motorengeräusche einbaut.

Fabian Köster und Lutz van der Horst sind sich auf Anhieb sicher, welche der vier Möglichkeiten die richtige ist. Doch was der Sänger zu Beginn seines Songs macht, scheint vor allem Lutz van der Horst auf die Palme zu bringen.

„Quizduell-Olymp“: Kandidat wird deutlich

„Ich finde es wahnsinnig peinlich, weil er wirklich in jedem Intro ‚Jason Derulo‘ sagt, damit auch jeder weiß, dass er den Song gerade singt. Ich finde es mega peinlich“, sagt Lutz van der Horst und loggt Antwort A) ein.

Auch Quizexperte Thorsten Zirkel entscheidet sich für Antwortmöglichkeit A) und fügt hinzu: „Ich erhöhe bei Peinlichkeits-Einschätzung auf 200 Prozent.“ Schön, dass man sich im ARD-Studio einig ist.

Die ARD zeigt „Quizduell-Olymp“ immer freitags um 18.50 Uhr im Programm und anschließend in der Mediathek.