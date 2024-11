Bastian Bielendorfer über irre Sex-Geschichte aus Dortmund: „Das Beste, was ich je gehört habe“

Bastian Bielendorfer ist längst ein fester Star in der deutschen Comedy-Szene – und nicht nur als Solokünstler! Gemeinsam mit Özcan Cosar begeistert er die Fans im Podcast „Bratwurst und Baklava“, der sogar den Sprung ins ProSieben-Abendprogramm geschafft hat. Doch es ist Bielendorfers jüngster Bühnenauftritt, der aktuell die Lachmuskeln seiner Fans so richtig strapaziert.

Dafür sorgt eine Geschichte, die einfach alles hat: Ruhrpott-Charme, Süßigkeiten und ein höchst peinlicher Eltern-Moment.

Bastian Bielendorfer plaudert Sex-Story aus

Während seines Auftritts teilt Bielendorfer eine Story, die ihn selbst vor Lachen kaum sprechen lässt. Bereits vorab verspricht er: „Das Beste, was ich je gehört habe.“ Eine junge Frau aus dem Ruhrgebiet erzählte ihm, wie sie mitten in der Nacht von einem Heißhunger auf Toffifee gepackt wurde. Im Ruhrgebiet, so Bielendorfer, ist ein Süßigkeitenschrank im Wohnzimmer natürlich ein Muss. Also schlich sie los – doch statt Schokolade erwartete sie ein Schock!

+++Bastian Bielendorfer über „Bratwurst und Baklava“ bei ProSieben: Show ohne „Maulkorb“+++

Denn als sie das Licht anmachte, sah sie, wie ihre Eltern auf der Couch „am Machen dran“ waren – oder, wie Bielendorfer das Publikum zum Brüllen bringt: „Als würden die da Linolschnitt im Kunstunterricht machen!“

Bastian Bielendorfer: Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten

Aber damit war die Sache noch nicht gegessen – im wahrsten Sinne des Wortes. „War mir egal“, habe die junge Frau gesagt, „ich hatte so Bock auf Toffifee.“ Der Saal bricht zusammen! Bielendorfers Geschichte, gepaart mit dem unvergleichlichen Ruhrpott-Slang, ist ein Volltreffer.

Auch online explodieren die Reaktionen: In der Kommentarspalte auf Social Media werden weitere Anekdoten aus Kindheitstagen ausgepackt. „Prioritäten müssen klar gesetzt werden. Wenn Mutter und Vater am Süßholz raspeln sind, ist das deren Problem“, schreibt ein User humorvoll. Ein anderer fügt hinzu: „Meine Oma hatte eine Schublade in der Küche – voll mit allem. Haben immer gesagt, sie könnte das Fenster aufmachen und draus verkaufen wie in einer Bude.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Bielendorfer beweist mit der Story einmal mehr, dass er das Talent hat, aus alltäglichen Momenten Comedy zu machen – und dem Publikum Bauchschmerzen vor Lachen zu bescheren.