„Quizduell-Olymp“: Kandidat macht deutliche Ansage – „Das ist lächerlich“

Der Quizabend am Freitag (9. August) in der ARD geht weiter. Nachdem die Kandidaten bei „Gefragt – Gejagt“ gegen Jäger Sebastian Klussmann angetreten sind, folgt nun das große Rätseln im „Quizduell-Olymp“. Dort tritt das Team „Liebe“ mit Sky du Mont und Julia Schütze gegen die Quizelite an.

Die drei Experten im „Quizduell Olymp“ Marie-Louise Finck, Thorsten Zirkel und Eckhard Freise sind wieder mal in Topform. Doch das Paar setzt alles daran, den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Dafür wird vor allem Schauspieler Sky du Mont ziemlich deutlich.

„Quizduell-Olymp“: Frage sorgt für Grübeln

In der ersten Runde müssen die beiden Kandidaten gegen Marie-Louise Fink in der Kategorie „Aus dem Leben“ antreten. Eine Frage sorgt im ARD-Studio allerdings für wilde Überlegung. Moderatorin Esther Sedlaczek möchte wissen:

„Welcher Kniff empfiehlt sich, um beim Zwiebelschneiden weniger Tränen zu vergießen?

A: Zwiebel vorher anstechen.

B: Gummihandschuhe tragen.

C: Zwiebeln im Dunklen schneiden.

D: Sehr scharfes Messer benutzen.“

+++ Esther Sedlaczek privat: Das Geheimnis um den Ehemann der Olympia-Moderatorin +++

Das verliebte Paar kommt ins Grübeln Während Julia Schütze noch überlegt, ist sich ihr Partner ziemlich sicher: Es muss die letzte Antwortmöglichkeit sein. Doch wie kann er sich da so sicher sein?

„Quizduell-Olymp“: Kandidat wird deutlich

„Ich mache es mit einem scharfen Messer“, sagt Sky du Mont. Esther Sedlaczek wirkt überrascht und fragt: „Und das hilft?“ „Gummihandschuhe trage ich nicht beim Kochen. Das ist ja lächerlich“, entgegnet er prompt.

+++ „Quizduell-Olymp“: Kandidat schießt scharf gegen Autorin +++

Seine Freundin scheint die Antwortmöglichkeit B dennoch nicht ganz auszuschließen. Ohne zu Zögern loggt der Schauspieler D ein – und liegt richtig! Somit gewinnen sie das Duell und die ersten 1.000 auf ihr Konto.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt „Quizduell-Olymp“ immer freitags um 18.50 Uhr im Programm und anschließend in der Mediathek.