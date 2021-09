Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Queen Elizabeth II. in Trauer: Enger Freund verstorben

Es ist ein schweres Jahr für Queen Elizabeth II.. Erst der Streit ihrer Enkel, dann der Tod ihres geliebten Mannes Prinz Philip und nun auch noch das.

Wie am Dienstag bekannt wurde, verstarb Sir Timothy Colman, einer der engsten Freunde von Queen Elizabeth II. bereits am vergangenen Donnerstag im Alter von 91 Jahren.

Queen Elizabeth II.: Ihr Freund Sir Timothy Colman war „eine Quelle des Wissens“

Colman war der Ehemann von Lady Mary Colman, einer Cousine von Queen Elizabeth II. Am Tag seines Todes sagte seine Familie: „Er war eine Quelle des Wissens. Er hatte einen großen Einfluss. Menschen jeden Alters suchten seinen Rat.“

Queen Elizabeth II. Foto: IMAGO / i Images

Zudem habe er eine große Liebe zur Natur und enormes Wissen über eben jene gepflegt. Vor allem aber habe er seine Familie geliebt, heißt es in der 'Sun'.

Queen Elizabeth II: Timothy Colman war Mitglied der Royal Navy

Timothy Colman war Mitglied der Royal Navy, er diente im Ausland auf Malta und auch in Palästina. Im Alter von 32 Jahren rief Sir Timothy zur Gründung einer Universität in Norwich auf. Ein Jahr später hatte er 1,3 Millionen Pfund zusammenkommen und konnte die University of East Anglia bauen.

