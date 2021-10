Queen Elizabeth II.: Insider lässt Bombe platzen – „Das Größte, was Großbritannien gesehen hat“

Es ist ein Jubiläum, das so schnell wohl niemand wird wiederholen können. Vermutlich ist es ein Jubiläum für die Ewigkeit. 2022 wird Queen Elizabeth II. ihr Platin-Jubiläum feiern dürfen.

70 Jahre lang wird Queen Elizabeth II. dann auf dem Thron sitzen. 70 Jahre, in denen sie stets die Konstante in einer sich immer weiter wandelnden Welt war. Verständlich also, dass zu einem solchen Jubiläum eine Torte und ein Gläschen Sekt nicht einmal ansatzweise ausreichen würden. Da muss mehr her.

Queen Elizabeth II.: Ihr Jubiläum wird gigantisch

Und das soll die Queen bekommen, wie ein Insider nun ausplaudert. So seien die ersten Details der Feierlichkeiten bekannt geworden. Und nur so viel vorweg: Es wird gigantisch.

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Sie ist seit 1952 die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

So versprechen die Organisatoren nicht weniger als „das Größte, was Großbritannien je gesehen hat“. So werden die Feierlichkeiten über vier Tage gehen. Allein am letzten der vier Tage werden Shows mit rund 6.500 Künstlern aufgeführt.

Queen Elizabeth II.: Veranstalter kündigt „mysteriösen Promi-Sänger“ an

Die Feierlichkeiten werden am 2. Juni 2022 beginnen, die Veranstalter hoffen, dass sie das Diamant-Jubiläum von Königin Victoria im Jahr 1897 übertreffen können, so ein Insider gegenüber dem „Daily Star“. So wurden für die Feierlichkeiten 10 bis 15 Millionen Pfund Budget zur Verfügung gestellt, wie Veranstalter Nicholas Coleridge bestätigt.

Und davon soll auch ein ganz besonderer Auftritt finanziert werden. „Wir haben einen mysteriösen Promi-Sänger“, so Coleridge. Wer das ist, darf er aber noch nicht verraten. Das sei streng geheim.

Weniger Freude hatte Queen Elizabeth II. zuletzt. Ein enger Freund der Monarchin ist verstorben.