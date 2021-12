Queen Elizabeth II: Peinlicher Zwischenfall! Handwerker beschimpft die Königin – die reagiert unschlagbar

Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Queen Elizabeth II. ist es fast ihr ganzes Leben lang gewohnt, dass man ihr im wahrsten Sinne des Wortes den Hof macht. Die Königin von England regiert bereits seit 69 Jahren. Während dieser Zeit hat sie dennoch auch Dinge erlebt, die man kaum glauben mag.

So geschehen vor einiger Zeit mit einem Handwerker. Der beschimpfte doch glatt Queen Elizabeth II. höchstpersönlich. Wie die 95-Jährige reagierte, ist unschlagbar.

Queen Elizabeth II: Peinlich! Handwerker beschimpft die Königin

Laut der britischen „Sun“ verrät Royals-Experte Kevin Andrews in der Doku „Geheimnisse der königlichen Paläste“ etwas über den skurrilen Moment.

Queen Elizabeth II. reagierte unfassbar, als ein Handwerker sie beschimpfte (Archivbild). Foto: IMAGO / ZUMA Press

----------------------------------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Sie ist seit 1952 die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip (†99)

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William und Prinz Harry

----------------------------------------

Demnach werkelte der besagte Handwerker gerade am Schreibtisch herum, als eine Frau ihn ansprach. „Er konnte nicht sehen, wer zu ihm sprach, als eine Frauenstimme ihn fragte, ob er Tee wolle“, so der Experte.

Seine Antwort kam wie aus der Pistole geschossen – und nicht gerade freundlich. „Ja, in einem Becher. Zwei Stück Zucker. Bauarbeiter-Tee. Ich will nicht diesen Unsinn, den ich das letzte Mal hatte, als ich hier war – all das feine China-Porzellan und den Untertassen-Kram.“

Was er da noch nicht ahnte: Die Frauenstimme kam von der Queen. Ups!

Royals-Oberhaupt Queen Elizabeth II. ist schon 95 Jahre alt. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa/PA Wire

Queen Elizabeth II.: So unfassbar reagierte die Königin bei dem Zwischenfall

Wer jetzt denken könnte, dass Queen Elizabeth II. daraufhin ausrastete und den Handwerker von seinen Pflichten befreite, der irrt. Offenbar fand die Königin die Situation reichlich erfrischend und amüsant, dass sie das Spiel mitspielte. So bekam er genau den Tee, den er zuvor verlangt hatte. Und plötzlich passierte es.

----------------------------------------

Mehr zu Queen Elizabeth II.:

Queen Elizabeth II.: Unbekannter Mann hat ihre Handynummer – „Wenn er anruft, geht sie ran“

Royals: Enttäuschung für Queen Elizabeth II.! Ausgerechnet SIE verlassen sie jetzt

Queen Elizabeth II.: Sorge um die Königin – sie fasst eisernen Entschluss

----------------------------------------

„Erst dann schaute der Mann hoch und sah, wie die Queen den Raum verließ“, so Andrews in der Doku weiter.

Ganz klar, diesen Moment wird er so schnell nicht mehr vergessen. Die Queen aber wohl auch kaum…

Queen Elizabeth II. gibt DIESES Amt ab

Queen Elizabeth II. gab nach langer Zeit eines ihrer Ämter nun offiziell ab. Hier kannst du lesen, wie ihr Sohn Prinz Charles darauf reagierte >>> (jhe)