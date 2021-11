Royals: Enttäuschung für Queen Elizabeth II.! Ausgerechnet SIE verlassen sie jetzt

Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Es sind keine leichten Zeiten für Royals-Oberhaupt Queen Elizabeth II.. Neben dem Tod ihres Ehemanns Prinz Philip muss die Monarchin aktuell auch gesundheitliche Probleme verkraften – doch das ist noch nicht alles.

Royals-Oberhaupt Queen Elizabeth muss vor Weihnachten eine bittere Nachricht verkraften. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa/PA Wire

Wie jetzt bekannt wurde, sollen mehrere langjährige Wegbegleiter das Royals-Oberhaupt schon bald verlassen. Gerade zu Weihnachten könnte es so einsam um Queen Elizabeth II. werden.

Royals: Kündigungswelle bei Queen Elizabeth II. – das steckt dahinter

Weihnachten bei den Royals wird in diesem Jahr ohnehin schwer. Seit dem Tod von Prinz Philip müssen Queen Elizabeth II. und die Familie um Prinz William, Kate Middleton und Prinz Charles erstmals die Feiertage ohne den 99-Jährigen verbringen.

Eine Tradition bleibt für die 95-jährige Witwe trotzdem bestehen: Seit 1952 feiert Queen Elizabeth II. die besinnlichen Tage in Haus Sandringham in Norfolk, gibt dort am 24. Dezember ein traditionelles Weihnachtsessen.

-----------------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

geboren am 21. April 1926 in London als Elizabeth Alexandra Mary Windsor

seit 1952 ist sie Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

sie ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

1947 heiratete sie Prinz Philip, er starb im April 2021

das Ehepaar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

-----------------------

Doch auch dort ist in diesem Jahr offenbar etwas anders. Laut des britischen „Mirror“ sollen vier langjährige Angestellte in den letzten Wochen gekündigt haben, darunter eine Haushälterin die seit 32 Jahren in Sandringham arbeitete.

Grund für die Kündigungswelle soll auch der Tod von Prinz Philip sein. „Nach dem Tod des Herzogs herrscht ein Gefühl des Endes einer Ära“, erklärt ein Palast-Insider. Das Wegfallen langjähriger Angestellter könnte eine Enttäuschung für Queen Elizabeth II. sein, galten diese auch mittlerweile als Freunde.

Zusätzlich steht der Palast unter Druck, die Stellen schnell nach zu besetzen, da Weihnachten die „geschäftigste Zeit auf Sandringham“ sei, so der Insider.

Royals: Premiere für Prinz Louis zu Weihnachten

Aber es gibt auch gute Nachrichten zu Weihnachten für die Royals. So soll in diesem Jahr erstmals Prinz Louis, der jüngste Sohn von Prinz William und Kate Middleton, an den offiziellen Weihnachts-Traditionen teilnehmen.

Im letzten Jahr fielen diese wegen der Corona-Pandemie aus, im Jahr davor war der heutige Dreijährige zu klein, so der britische „Mirror“.

----------------

Ob auch die Royals-Aussteiger Prinz Harry und Meghan Markle ebenfalls zu Weihnachten bei Queen Elizabeth II. sind, ist nicht bekannt. (kv)