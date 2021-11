Queen Elizabeth II.: DIESER unbekannte Mann ist der Einzige, der ihre Handynummer hat – „Wenn er anruft, geht sie ran“

Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Seit dem Tod ihres Mannes Prinz Philip wirkt Queen Elizabeth II. einsam und verletzlich. Krankheitsbedingt hat sie in den vergangenen Wochen einige Termine absagen müssen und sogar eine Nacht im Krankenhaus verbracht.

Doch Queen Elizabeth II. ist nicht alleine. Die anderen Royals – darunter ihre vier Kinder sowie ihre Enkel Prinz William und Prinz Harry – halten der Monarchin den Rücken frei. Ihre persönliche Handynummer bekommen sie dennoch nicht. Die ist für einen anderen Mann in ihrem Leben reserviert.

Queen Elizabeth II. ist eine viel beschäftigte Frau – doch wenn sich John Warren bei ihr meldet, hebt sie sofort ab. Foto: IMAGO / Shutterstock

Queen Elizabeth II.: John Warren ist der einzige Mann, der sie privat anrufen darf

Wie Royals-Experte Jonathan Sacerdoti gegenüber „US Weekly“ enthüllt, soll Queen Elizabeth II. tatsächlich ein eigenes Smartphone besitzen. Bei dem Modell handle es sich um ein Samsung-Handy, das vom MI6 (dem britischen Auslandsgeheimdienst) mit einer Anti-Hacker-Verschlüsselung ausgestattet worden ist.

Und damit nehme Queen Elizabeth II. nur Anrufe von zwei bestimmten Personen an. Die eine ist ihre Tochter Prinzessin Anne und der andere Anrufer heißt John Warren. Er ist einer der weltweit führenden Berater für Zuchttiere und betreut seit vielen Jahren die Renn- und Zuchtinteressen der Königin.

Queen Elizabeth II.: Ihre Kinder müssen sich vorher anmelden – John Warren nicht

Während Prinz Charles, Prinz William und Co. sich zuerst bei den Bediensteten der Queen melden müssen, bevor sie mit ihr persönlich sprechen dürfen, erreicht John Warren die Königin jederzeit und von überall auf der Welt.

„Wenn er anruft, geht sie ran“, versichert Royals-Experte Sacerdoti im Interview.

Queen Elizabeth II. mit ihrem „Horse Racing Manager“ John Warren im Juni 2017. Foto: IMAGO / PA Images

Doch wer ist der Mann, dem Queen Elizabeth II. so viel Vertrauen schenkt? „Er ist der Schwiegersohn des Freundes der Königin, des verstorbenen Earl of Carnarvon, und sein Zuhause war Schloss Highclere in Berkshire, das Fernsehzuschauern vielleicht besser als Downton Abbey bekannt ist“, erklärt Jonathan Sacerdoti.

