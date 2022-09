Queen Elizabeth II: Jetzt kommt DAS ans Licht! Meghan Markle dürfte sich mächtig ärgern

Ausgerechnet wenige Tage nach der Beerdigung von Queen Elizabeth II. wird der Zoff zwischen Meghan Markle und den Royals erneut aufgerollt. Dabei kommen private Details aus dem Königshaus ans Licht, die wieder einmal Öl ins Feuer gießen.

Demnach soll Queen Elizabeth II. alles andere als begeistert gewesen sein, als sie im Mai 2018 das Hochzeitskleid von Meghan Markle sah.

Wegen ihrer Hochzeit: Zoff zwischen Meghan Markle und Queen Elizabeth II.

Dass sich Meghan Markle in ihrer Zeit im britischen Königshaus gerne mal ein paar Sonderwünsche erlaubt hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Immer wieder melden sich Palast-Insider und ehemalige Angestellte zu Wort und merken dabei an, wie dominant die Ehefrau von Prinz Harry ihnen gegenüber aufgetreten sei.

Rund um die Hochzeit der beiden soll es im Mai 2018 dann noch einmal richtig gekracht haben. Zwischen Kate Middleton und Meghan ist ein Streit darüber entfacht, ob Kates Tochter Charlotte bei der Trauung eine Strumpfhose zu ihrem Kleid tragen sollte. Anschließend soll es eine hitzige Diskussion darüber gegeben haben, welches Diadem Meghan für die Hochzeit von Queen Elizabeth II. ausleihen dürfe.

Queen Elizabeth II. soll „not amused“ von Meghan Markles Hochzeit gewesen sein. Foto: IMAGO / Starface, picture alliance / Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Doch das Krönchen scheint nicht der einzige Streitpunkt gewesen zu sein, wie ein Insider nun gegenüber „Daily Mail“ verrät. Demnach habe auch das Kleid der Braut für mächtig Ärger gesorgt.

Queen Elizabeth II. hat Meghan Markles Brautkleid verurteilt

„Die Queen war überrascht, dass Meghan an ihrem Hochzeitstag reines Weiß trug. Vielleicht ist es ein Generationsproblem, aber sie glaubt, dass man, wenn man schon einmal verheiratet war, an seinem Hochzeitstag gebrochenes Weiß trägt, wie es die Herzogin von Cornwall [Camilla, Anm.d.Red.] getan hat“, so die Quelle.

Vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry ist Meghan Markle von 2011 bis 2013 mit dem US-amerikanischen Schauspieler und Produzenten Trevor Engelson verheiratet gewesen. Das Paar ist bereits seit 2004 liiert gewesen.

Bei ihrer Hochzeit am 19. Mai 2018 trug Meghan Markle eine Sonderanfertigung der Givenchy-Designerin Claire Waight Keller in einem reinen Weißton. Foto: picture alliance / Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Für die Queen, die sich stets an die strengen Etikette-Regeln gehalten hat, sei es ein No-Go gewesen, dass Meghan Markle als geschiedene Frau trotzdem in einem reinen Weißton zum Altar geschritten ist. Zu ihrer Trauung hat die ehemalige Schauspielerin eine Sonderanfertigung des Modehauses Givenchy getragen.

Ob Meghan Markle sich dessen bewusst gewesen ist? Fraglich. Kurz nach dem Tod von Queen Elizabeth II. überrascht die Ehefrau von Prinz Harry jedenfalls mit einer rührenden Geste.