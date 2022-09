Queen Elizabeth II: Gänsehautmoment bei Beerdigung! Zuschauer können es nicht glauben, als DAS passiert

Rund 4,1 Milliarden Menschen weltweit sollen laut ersten Prognosen die Live-Übertragung der Beerdigung von Queen Elizabeth II. im Fernsehen verfolgt haben. Das Staatsbegräbnis fand am Montag (19. September) in London und Windsor statt.

Zur selben Zeit versammelten sich Zehntausende Menschen im Londoner Hyde Park, wo ein Public Viewing der Zeremonie eingerichtet wurde. Während der Übertragung kam es plötzlich zu einem Moment, in dem sich Queen Elizabeth II. höchstpersönlich von ihren Anhängern zu verabschieden schien.

Zehntausende Menschen kommen für Queen Elizabeth II. zusammen – und es ist mucksmäuschenstill

Zunächst wurde der Hyde Park von einer Unmenge an Besuchern gestürmt. Sie alle wollten Teil des historischen Events sein. Als auf den Straßen Londons Chaos ausbrach, wurden alle Passanten in Richtung des königlichen Parks gelenkt, der nur 350 Meter vom Buckingham Palace entfernt liegt.

Dort angekommen teilte sich die Menschenmasse auf und schien sich zu beruhigen, wie unsere Reporterin Linda Giere vor Ort erlebte. Jeder suchte sich ein Plätzchen auf der 142 Hektar großen Grünfläche und wartete, bis kurz vor 11 Uhr die Trauerfeier startete. Gebannt starrten die Zuschauer auf die überdimensional großen Bildschirme, die im Park aufgestellt wurden. Trotz der hohen Anzahl der Personen am selben Ort herrschte ehrfürchtige Stille im Hyde Park.

Die Übertragung der Beerdigung der Queen haben mehrere Tausend Menschen gemeinsam im Hyde Park verfolgt. Foto: IMAGO/NurPhoto

Besonders imposant: Während der zweiminütigen Schweigeminuten schien die Welt buchstäblich still zu stehen. „Man hätte einen Stein fallen hören können. Es gab kein einziges Geräusch“, betonte ein Besucher namens Steve gegenüber dieser Redaktion.

Zuschauer trauen ihren Augen nicht – hat ihnen Queen Elizabeth II. ein Zeichen gegeben?

Anschließend wurde die Hymne der Briten „God Save The Queen“ (oder wie sie fortan heißen wird: „God Save The King“) gespielt – sowohl in der Westminster Abbey bei den Royals als auch im Hyde Park. Für die Lieder erhoben sich die Besucher jedes Mal von ihren Plätzen auf dem Fußboden. Es war, als hätte Queen Elizabeth II. den Park an diesem Mittag in eine riesige Kirche unter freiem Himmel verwandelt.

Doch der wohl emotionalste Moment für die Zuschauer im Hyde Park spielte sich nicht etwa auf den großen Leinwänden ab, sondern direkt über ihnen. Kurz nachdem die Hymne beendet war, kam plötzlich die Sonne hinter den grauen Wolken hervor. Die warmen Sonnenstrahlen auf dem Rücken fühlten sich an wie eine wohlige Umarmung. War das etwa die Art der Queen, Danke zu sagen? Ein wahrlich magischer Moment, der bei Tausenden Menschen für Gänsehaut sorgte.

„Ich sah auf und dachte: ‚Oh mein Gott!‘ Als sie starb, gab es einen Regenbogen über London und an diesem Tag ist die Sonne herausgekommen. Es ist unglaublich!“, berichtete Steve, der sich gemeinsam mit seiner Frau Lisa das Spektakel im Hyde Park ansah.

