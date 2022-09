Queen Elizabeth II: SO sieht es am Tag nach ihrer Beerdigung vor dem Buckingham Palace aus

Tagelang hatten sich die Briten auf den dunklen Tag am 19. September vorbereitet. Nun ist das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. auch schon vorbei. Doch die aufgewühlte Stimmung in London bleibt.

Unsere Reporterin Linda Giere war vor Ort in Englands Hauptstadt und hat hautnah miterlebt, inwiefern der Tod von Queen Elizabeth II. die Nation noch lange begleiten wird.

Am Tag nach Beerdigung vonQueen Elizabeth II: Kein Zugang zum Buckingham Palace

Vor der Beerdigung von Queen Elizabeth II. mussten die Wege zum Buckingham Palace weiträumig abgesperrt werden. Bereits am Sonntag (18. September) war der Platz vor dem Palast nicht mehr für Passanten zugänglich. Lediglich die Seitenstreifen der abgesperrten Mall (eine sechsspurige Straße, die vom Palast bis zum Admiralty Arch bzw. Trafalgar Square führt) war betretbar.

Doch der Andrang der Menschenmassen war schon an diesem Tag viel zu hoch. Zeitweise musste die angrenzende U-Bahn-Station „Green Park“ gesperrt werden, so auch am Montag, dem Tag der Beerdigung. Doch wie sah es am Tag nach der Trauerfeier aus?

Der Weg zum Buckingham Palace (l.) bleibt versperrt. Der Verkehr um den Wellington Arch (r.) herum wurde unterdessen wieder aufgenommen. Foto: Linda Giere

Während der Wellington Arch (der Platz, an dem der Sarg der Queen ins Auto geladen wurde) wieder betretbar war, blieb der Weg zum Buckingham Palace weiterhin versperrt. Fans, die noch einmal vor Ort um die Monarchin trauern wollten, wurden also in den Green Park gelenkt, wo sich ein riesiges Blumenmeer erstreckte.

Unendliches Blumenmeer in der Nähe des Buckingham Palaces für Queen Elizabeth II.

Und das schien sich nach dem Staatsbegräbnis ins Unendliche ausgebreitet zu haben. Auch am Tag danach pilgerten zahlreiche Fans in den Park, um sich von der Queen zu verabschieden oder die Gedenkstätte zu bestaunen.

Trauernde legten Blumen, Kerzen, Flaggen, aber auch Teddybären oder selbst gemalte Bilder nieder, um sich ein letztes Mal bei Queen Elizabeth II. für ihre 70-jährige Regentschaft zu bedanken. Ein Poster zeigte die Königin Hand in Hand mit Paddington Bär, eine in Großbritannien sehr bekannte Kinderbuchfigur. Für einen TV-Spot anlässlich ihres Thronjubiläums ließ sich die Queen im April 2022 sogar in einen Sketch mit dem niedlichen Bären verwickeln.

Auf dem Plakat im Green Park prangten nun die rührenden Worte: „Die Trauer ist der Preis, den wir für die Liebe zahlen. Wir danken Ihnen für Ihren Dienst. Sie haben uns stolz gemacht. Auf Wiedersehen, liebe Dame. Paddington wird Sie nach Hause begleiten.“

Ein anderer Fan verfasste ein Gedicht, das aus der Sicht von Queen Elizabeth II. erzählte: „Philip kam heute zu mir und sagte, es sei Zeit zu gehen. […] Jetzt bin ich wieder einer von zweien in unserem Palast da oben.“

