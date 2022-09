Meghan Markle spricht SO mit einem Angestellten – und wird dabei gefilmt

Es war berührende Szenen, die sich kurz nach dem Tode von Queen Elizabeth II. abgespielt hatten. Nicht nur, dass Abertausende Menschen vor den Mauern von Windsor Castle ausharrten, um dort Blumen abzulegen und ihrer Trauer um den Tod der geliebten Monarchin Ausdruck zu verleihen, auch die königliche Familie rückte nach dem Ableben der 96-Jährigen wieder enger zusammen.

So wäre es vor wenigen Wochen wohl noch unvorstellbar gewesen, dass die ehemaligen FabFour, Meghan Markle, Kate Middleton, Prinz Harry und Prinz William gemeinsam auch nur auf einer Straßenseite gehen. Nun zeigten sich die zerstrittenen Paare wieder zusammen.

Meghan Markle: Gibt es doch einen Weg zurück?

Ein Symbol der Nähe, der wiedererstarkten Verbundenheit im Angesicht der Katastrophe. Ein Symbol aber sicher auch für Meghan Markle, die trotz allem Ärger der Vergangenheit noch immer ein Teil dieser Familie ist.

Das ist Meghan Markle:

Durch die Anwaltsserie „Suits“ wurde die Schauspielerin berühmt

Zudem hatte sie einige Gastauftritte in namhaften TV-Serien – darunter „Castle, „CSI: Miami“ und „90210“

Am 19. Mai 2018 heiratete Meghan Markle Prinz Harry und wurde zur Herzogin von Sussex

Ihr Sohn Archie Harrison wurde am 6. Mai 2019 geboren – die Geburt ihrer Tochter Lilibet Diana folgte am 4. Juni 2021

Dafür waren die vergangenen Tage sicherlich auch extrem wichtig. Schon beim Besuch in Düsseldorf am vergangenen Mittwoch (6. September 2022) wurde Meghan von den Anhängern gefeiert. Und auch vor Windsor Castle standen ihr die Trauernden zumeist positiv gegenüber.

Meghan Markle: Für diese Worte wird sie gefeiert

Erst recht, als ein Video auftauchte, das Meghan Markle im Gespräch mit einem Adjutanten zeigte. Wie britische Medien berichten, sei darauf zu sehen beziehungsweise zu hören, dass der Adjutant Meghan einen Blumenstrauß abnehmen wolle, den sie im Arm hielt. Meghan jedoch wollte ihn nicht abgeben.

Der Grund: Sie hatte einer trauernden Anhängerin versprochen, diesen persönlich für sie am Schloss Windsor abzulegen. „Ich habe ihnen gesagt, dass ich sie dort drüben platzieren würde, also ist es in Ordnung. Danke. Ich weiß es aber zu schätzen“, so Meghan gegenüber dem Palast-Angestellten. Welch wunderbare Geste.

