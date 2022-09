Prinz Harry rudert nach Beerdigung der Queen plötzlich zurück – „Könnte nicht gut ankommen“

Die vergangenen Tage haben ihre Spuren bei Prinz Harry hinterlassen. Der 38-Jährige trauert um seine verstorbene Großmutter Queen Elizabeth II..

Angeblich soll der Tod seiner geliebten Oma auch der Grund dafür sein, dass Prinz Harry nun kurzfristige Änderungen an seinen Memoiren vorgenommen hat.

Nach Tod von Queen Elizabeth II: Prinz Harry will seine Memoiren entschärfen

Anlässlich der Beerdigung von Queen Elizabeth II. am 19. September hat sich Prinz Harry wieder auf eine Familienzusammenführung eingelassen. Der Sohn von König Charles III. ist seit dem Zerwürfnis zwischen seiner Ehefrau Meghan Markle und den restlichen Royals mit seinen Verwandten zerstritten.

Doch für seine Großmutter, zu der Prinz Harry eine stets liebevolle Beziehung gepflegt hat, ist der Royals-Aussteiger noch einmal nach London und Windsor zurückgekehrt. Die Geschehnisse der vergangenen Wochen sollen den Briten auch dazu bewegt haben, seine für diesen Herbst geplante Autobiografie zu entschärfen.

Es ist davon auszugehen, dass Prinz Harry in seinen Memoiren einige dunkle Geheimnisse der Königsfamilie enthüllen wird oder zumindest Kritik an ihr übt – wie er es auch schon im TV-Interview mit Oprah Winfrey getan hat. Angesichts der Beerdigung seiner Oma und der Thronbesteigung seines Vaters möchte er nun aber wohl einige Passagen anpassen, wie die „Mail on Sunday“ berichtet.

Seine Bitte kann zwar als Zeichen dafür gewertet werden, dass er bereit ist, eine versöhnliche Haltung gegenüber dem Rest der Royals einzunehmen, dürfte für seinen Verleger aber auch enorme Probleme verursachen.

Prinz Harry macht Verleger Druck: „Er möchte unbedingt Änderungen vornehmen“

„Es könnte sein, dass es in dem Buch Dinge gibt, die nicht gut ankommen, wenn sie so kurz nach diesen Ereignissen veröffentlicht werden. Er möchte, dass Abschnitte jetzt geändert werden. Es handelt sich keineswegs um eine völlige Neufassung. Er möchte unbedingt Änderungen vornehmen. Aber es könnte zu spät sein“, berichtet ein Insider.

Laut US-amerikanischer Quellen sei die Veröffentlichung des Buches für den 24. November geplant gewesen, um den lukrativen Weihnachtsmarkt bedienen zu können. Doch ob sie diesen Termin jetzt, wo Prinz Harry Änderungen in letzter Minute vornehmen will, noch einhalten können? Fraglich.

Der Inhalt von Harrys Buch wird angeblich streng geheim gehalten. Wie Palastmitarbeiter verraten haben, soll keinem Mitglied der Königsfamilie die Möglichkeit geboten worden sein, etwas davon vorab zu sehen. Als der Verlagsvertrag im Juli 2021 bekannt gegeben worden ist, habe lediglich die Queen eine Vorwarnung erhalten.