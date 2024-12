Queen Camilla erteilt spontane Absage – „Erschöpft“

In diesem Jahr kämpft die britische Königsfamilie besonders mit Sorgenfalten und Krankenhausfluren. Nach den Schocknachrichten rund um die Krebserkrankungen von König Charles III. und Kate Middleton hielt die Welt den Atem an.

Während die Prinzessin von Wales ihre Chemotherapie tapfer abgeschlossen hat und Charles sich langsam erholt, sorgt nun Queen Camilla für Schlagzeilen – und muss aufgrund von gesundheitlichen Problemen Termine absagen.

Queen Camilla: Spontane Absage!

Eigentlich sollte Queen Camilla am 3. Dezember den Staatsbesuch des Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, und seiner Gattin Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, mit einer königlichen Begrüßung willkommen heißen. Doch daraus wird nichts. Am 2. Dezember ließ der Palast verlauten, dass die 77-Jährige ihren Terminkalender kurzerhand umkrempelt und ihre Teilnahme an der Eröffnungszeremonie absagt.

Der Grund für die Absage liegt in den anhaltenden Folgen einer Brustinfektion, mit der Camilla bereits seit Anfang November zu kämpfen hat. Noch immer fühlt sich die Königin „erschöpft“ und „energielos“, wie das britische Medium „People“ berichtet. Auf ärztlichen Rat hin wird sie kürzertreten – zumindest vorerst.

Royals stärken Queen Camilla den Rücken

Aber keine Sorge, für Vertretung ist gesorgt: König Charles III., Kate Middleton und Prinz William werden den Staatsgästen standesgemäß die royale Ehre erweisen. Die Königin mag den Empfang zwar verpassen, doch beim traditionellen Mittagessen im Buckingham Palace und den anschließenden Veranstaltungen wird sie voraussichtlich anwesend sein.

Auch ihre nächsten Auftritte stehen bereits im Terminkalender.

Obwohl Queen Camilla aktuell die Bremse zieht, plant sie bereits ihren nächsten öffentlichen Termin: Am 4. Dezember will sie zusammen mit Brigitte Macron an der Preisverleihung der Entente Littéraire teilnehmen. Ein ambitioniertes Vorhaben für eine Frau, die sich gerade erst von den Nachwirkungen einer Infektion erholt.