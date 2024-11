Königin Camilla: Spontane Absage! Wie schlecht geht es ihr wirklich?

In diesem Jahr sorgte die Royal Family für großes Aufsehen. Die Krebserkrankungen von König Charles III. und Kate Middleton hielten die Fans in Atem. Mittlerweile hat die Herzogin ihre Chemotherapie abgeschlossen und auch Charles soll es den Umständen entsprechend gut gehen.

Doch nun gibt ein weiteres Mitglied der Royals Grund zur Sorge. Denn wie am Freitagnachmittag (22. November) bekannt gegeben wurde, muss Königin Camilla ihren Auftritt bei einer Veranstaltung krankheitsbedingt absagen. Doch was fehlt der Gattin von König Charles III.?

Königin Camilla litt an Infektion

Am Freitagabend sollte Königin Camilla einer großen Varieté-Show beiwohnen. Die „Royal Variety Performance“ sorgt für beste Unterhaltung und die Mitwirkenden hatten sich ganz besonders auf die Anwesenheit der Königin gefreut. Auf Grund einer Brustinfektion musste Camilla bereits in den Wochen davor wichtige Termine absagen, in den vergangenen Tagen konnte die Königin jedoch wieder öffentliche Veranstaltungen besuchen.

Doch nun erreichte die Fans die Hiobsbotschaft. Laut dem Journalisten Richard Palmer informierte der Buckingham Palace: „Nach einer kürzlich erlittenen Brustinfektion leidet die Königin weiterhin an einigen anhaltenden postviralen Symptomen, weshalb die Ärzte ihr geraten haben, nach einer Woche voller Verpflichtungen ausreichend Ruhe zu genießen.“ Das Event am Abend schien also eine Veranstaltung zu viel gewesen zu sein. Wie schlecht der momentane Gesundheitszustand von Camilla wirklich ist, wissen wohl nur ihre engsten Vertrauten.

Königin Camilla: König Charles springt ein

Auf X (ehemals Twitter) bedauert die 77-Jährihe ihre kurzfristige Absage zutiefst. Ihr Ehemann König Charles III. wird an dem Live-Spektakel jedoch wie geplant teilnehmen. Das vergangene Jahr scheint auch der Königin gezeigt zu haben, wie wichtig der eigene Gesundheitszustand ist. Mit der Absage gibt Camilla ihrem Körper Zeit, um die Folgen der schweren Infektion in Ruhe auszukurieren.

Trotz der Absage von Königin Camilla wird die Show am Freitagabend sicherlich große Erfolge feiern. In Zukunft wird die 77-Jährige bei solchen Termin garantiert wieder anwesend sein.