Trauer bei den britischen Royals – „Mein Beileid, Eure Majestät“

Fans der Royals erreichte eine traurige Nachricht aus dem britischen Königshaus. Königin Camilla und König Charles III. verloren ein ganz besonderes Familienmitglied. So gab die Königin des Vereinigten Königreiches via Instagram bekannt, dass ihre Jack-Russell-Terrier-Hündin Beth verstorben sei.

Beth und Camilla hatten eine ganz besondere Beziehung zueinander. Ursprünglich stammte sie aus dem ,,Battersea Dogs and Cats Home“, einer renommierten britischen Tierschutzorganisation zur Vermittlung von Haustieren.

Royals: Königin Camillas Herz schlägt für Hunde

Die kleine Hündin mit dem schwarz weißen Fell war dreizehn Jahre lang eine treue Begleiterin von Camilla und besonders gut erzogen. Bei öffentlichen Auftritten war sie oft an ihrer Seite. Im royalen Königshaus wurde sie besonders für ihre ruhige und sanfte Art geschätzt.

Am Montag (18. November) verkündeten die Royals auf Instagram den Tod des Tieres. Mit ein Fotostrecke wurde Abschied von Beth genommen. Auch die Fans und Follower von Königin Camilla und König Charles nehmen Anteil an der Trauer, kommentieren unter anderem: „Mein Beileid, Eure Majestät“.

Königin Camilla trägt Hunde sogar auf ihrem Kleid

Vor eineinhalb Jahren brachte Königin Camilla ihre Liebe zu der Hündin auf ganz besondere Art zum Ausdruck. Sie verewigte ihre Beth und ihre zweite Fellnase Bluebell auf einem ganz speziellen Kleid. Dieses trug sie sie am 6. Mai 2023 zur Krönung ihres Ehegattens. Dabei waren am Saum zwei kleine Hunde in Gold eingestickt.

2020 erzählte sie einst in einem BBC-Interview, dass ihre Hunde fast überall – ausschließlich in den Betten des Hauses – erwünscht seien. Anhänger der Royals dürften derweil gespannt sein, ob demnächst ein neuer Hund das Herz von Königin Camilla erobern wird.