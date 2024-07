PUR muss Konzert kurzfristig absagen – Fans mit deutlicher Reaktion

Eigentlich sind es aktuell schöne Zeiten für alle Fans der Kult-Band PUR. Die Band rund um Frontmann Hartmut Engler ist nämlich auf großer Open-Air-Tour einmal quer durch Deutschland. Dort spielen sie ihre größten Hits unter freiem Himmel und feiern gemeinsam mit den Besuchern.

Doch am Sonntag (28. Juli 2024) musste das Konzert kurzfristig abgesagt werden. Keine schönen Neuigkeiten, worauf die Fans deutlich reagieren.

PUR sagt ein Konzert in Hamburg ab

Am Samstag (27. Juli) stand PUR in Hamburg auf der Bühne. Das Konzert im Stadtpark war dabei restlos ausverkauft. Und auch darauffolgenden Tag sollte die Band eigentlich in derselben Location spielen – und auch dort waren die Tickets bereits alle weg. Doch dann die Schocknachricht.

Via Instagram erteilt PUR den Fans eine Absage: „Ihr Lieben, leider müssen wir das heutige Konzert in Hamburg schweren Herzens absagen! Die Shows in Norderney und der Auftakt gestern waren fantastisch, aber bereits diese Konzerte spielte die Hälfte von uns mit grippalem Infekt inkl. Fieber & Co. Wir wollten unbedingt durchziehen und mit Euch feiern!“ Die Reaktion der Fans könnte deutlicher nicht sein.

PUR: Nach Konzert-Absage werden Fans deutlich

Ein Blick in die Instagram-Kommentare macht schnell klar, wie die Fans zu dieser kurzfristigen Absage stehen:

„Schade, aber Gesundheit geht vor, schließlich wollen wir in den nächsten Jahren noch mit euch abfeiern. Gute Besserung an alle und schont euch.“

„Gute und schnelle Besserung an alle, die es erwischt hat! Die Gesundheit geht nun mal immer vor.“

„Gute Besserung, schade, sind gerade schon auf dem Weg von Bielefeld nach Hamburg. Aber Gesundheit geht vor!“

Ob es einen Nachholtermin geben wird oder ob die Fans ihre Tickets zurückerstattet bekommen, ist bislang noch unklar.