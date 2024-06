Pur-Sänger Hartmut Engler kämpft gegen Krankheit an – „Starke Schmerzen“

Hartmut Engler ist einer der erfolgreichsten Popmusiker im deutschen Raum und feiert mit seiner Band Pur große Erfolge. Im Sommer wird die Kultband Fans im Rahmen einer Open-Air-Tour begeistern und insgesamt 28 Konzerte geben.

Dass Hartmut Engler unter starken gesundheitlichen Problemen leidet, hätte wohl niemand ahnen können. Nun macht der Popstar seine Erkrankung öffentlich und spricht über die zunehmenden gesundheitlichen Probleme, gegen die er ankämpfen muss.

Hartmut Engler ist gesundheitlich beeinträchtigt

Der „Bild“ offenbarte Hartmut Engler nun, dass er an der Krankheit Arthrose in beiden Knien leidet. Der Pur-Frontmann berichtet von einer schlimmen Zeit in seinem Leben: „Ich habe die Diagnose schon länger und gerade ein gesundheitliches Horrorjahr hinter mir. Verbunden mit starken Schmerzen, einer Knie-OP mit Klinikaufenthalt und vielen Einschränkungen.“

Bereits bei der Tour der Band im Jahr 2023 musste der Sänger Bandagen, Tapes und sogar Orthesen nutzen. Nach den Konzerten habe Hartmut Engler dann im Hotel „geheult vor Freude und Schmerz“. Die starken Schmerzen hielten ihn die ganze Nacht wach.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Früher war Hartmut Engler sehr sportlich und legte viele Kilometer zu Fuß zurück. Das ist heute auf Grund seiner Erkrankung nicht mehr möglich. Nach einer Operation am Knie musste sich der Pur-Frontmann im Jahr 2023 einer langen Reha unterziehen. Die Schmerzen an beiden Knien sind jedoch trotzdem noch da, seine Knie sind weiterhin instabil.

In diesen schweren Zeiten gibt Hartmut Engler besonders seine Verlobte Katrin halt. Der 62-Jährige beteuert: „Zum Glück war meine Katrin immer an meiner Seite, die mir in allen Lebenslagen half.“ Die anstehende Open-Air-Tour sei trotz der Einschränkungen aufgrund seiner Erkrankung jedoch nicht gefährdet.

Purs Tour steht unter dem Motto „Persönlich – Unter freiem Himmel“. Die Fans der Musiker dürfen sich sowohl auf alte, als auch auf neue Hits der Band freuen.