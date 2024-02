Pur in Gelsenkirchen: Band kündigt Mega-Konzert an – doch für Fans gibt es auch einen Wehmutstropfen

Seit fast drei Jahrzehnten gehört Pur zu den erfolgreichsten Bands in Deutschland. Hits wie „Ich lieb‘ dich (Egal wie das klingt)“ oder „Abenteuerland“ können Fans über Generationen hinweg textsicher mitsingen. Auch auf vielen Partys dürfen ihre Lieder nicht fehlen.

Der Hype hält weiter an und die Konzerte sind oftmals weit im Voraus ausverkauft. Nun kommt ein weiteres Mega-Konzert hinzu. Pur war bereits bereits sieben Mal in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Nun soll ein weiterer Auftritt folgen, doch es gibt auch einen Haken.

Pur in Gelsenkirchen: DANN findet das Mega-Konzert statt

„Ihr Lieben, wir haben großartige Neuigkeiten, die wir heute mit euch teilen möchten!“, schreibt die Band am Dienstagmittag (27. Februar) auf ihrem Instagram-Kanal. „Am 6. September 2025 feiern wir das 30-jährige Jubiläum unseres Albums „Abenteuerland“, verbunden mit der 8. Auflage von „PUR & Friends“ in der VELTINS-Arena auf Schalke in Gelsenkirchen.“

+++ AC/DC feiert Comeback auf Schalke ! Eventim warnt Fans vor Ticket-Verkauf +++

Das müssen die Fans erstmal sacken lassen. „Abenteuerland“ erschien im August 1995 und der Hit katapultierte die Band an die Spitze der deutschen Charts. In diesem Jahr legen Hartmut Engler und seine Kollegen einen wahren Tour-Marathon hin. 28 Termine stehen in ihrem Open-Air-Kalender. Dafür haben sie für 2025 aber auch eine schlechte Nachricht zu verkünden. Denn das Mega-Konzert in der Veltins-Arena soll ihr „einziges PUR-Konzert im nächsten Jahr sein.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vorverkauf startet in Kürze

Dementsprechend wird der Ticket-Andrang bei den Fans sicherlich groß sein. Darauf weisen auch die Kommentare unter dem Instagram-Beitrag hin. Nur sieben Stunden nach Veröffentlichung haben bereits knapp 1.800 Fans kommentiert. Schon in Kürze wird der erste Vorverkauf gestartet.

Noch mehr News aus Gelsenkirchen:

Die ersten Tickets können Fans bei einem ersten exklusiven Vorverkauf bei „o2online.de“ am Mittwoch, den 28. Februar, um 10 Uhr ergattern. Am Freitag (1. März) startet dann der Vorverkauf über Eventim, ebenfalls um 10 Uhr. Drei Tage später fällt dann zur selben Uhrzeit der Startschuss für den allgemeinen Vorverkauf an allen autorisierten Vorverkaufsstellen sowie über die bundesweite Ticket Hotline: 01806 – 57 00 00.