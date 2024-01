„Schlag den Star“: ProSieben verkündet Hammer – jetzt herrscht Gewissheit

Während eine neue Runde von Deutschlands bekanntestem TV-Duell, „Schlag den Star“, diesen Samstag über deutsche Bildschirme flimmert, stehen bereits die nächsten Kandidaten der Erfolgsshow in den Startlöchern. Darauf dürfen sich die Fans freuen!

ProSieben sorgt mit diesen zwei Größen für einen TV-Hammer: Während der eine Hits wie „Was du Liebe nennst“ und „Madonna“ schrieb, spielt der andere im berühmten Gangsta-Drama „Rheingold“ sowie im neuesten Action-Film „60 Minuten“ auf Netflix die Hauptrolle…

„Schlag den Star“: SIE bringen die Frauen zum Schwärmen

Nachdem der private Sender bereits die freudige Nachricht verkündet hat, dass die nächsten beiden Ausgaben der Duell-Show an aufeinanderfolgenden Samstagen laufen werden, kündigt ProSieben nun seine nächsten bereitwilligen Teilnehmer an: Bausa und Emilio Sakraya. Jetzt herrscht also Gewissheit!

Die beiden sind schon lange keine Unbekannten im deutschen Showbiz. Während Bausa sich als professioneller Künstler im deutschen Rap etabliert hat, hat sich Emilio im deutschen Filmgeschäft einen Namen gemacht. Letzterer versuchte sich sogar als Musiker: Dabei erschien sein Debütalbum „Roter Sand“ im Jahr 2020.

„Schlag den Star“: Darauf dürfen sich die Fans freuen

Auf Instagram verrät der „TV Total“-Moderator Sebastian Pufpaff jetzt, dass die beiden Sänger am 3. Februar live um 20:15 Uhr zeigen können, wie fit sie auf physischer und psychischer Ebene sind. Immerhin erwarten die beiden Künstler in der Show vielseitige Challenges, in denen sie in Sachen Fitness, Geschicklichkeit und Wissen punkten müssen.

Wie immer gibt es stolze 100.000 Euro zu gewinnen! Welcher der beiden Stars am Ende die meisten Punkte erkämpft und den Sieg mit nach Hause nehmen darf, bleibt also abzuwarten!

„Schlag den Star“ läuft sowohl am 27. Januar als auch in der darauffolgenden Woche am 3. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben.