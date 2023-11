Schlag den Star: Zuschauer haben nur einen Wunsch – ProSieben mit klarer Ansage

Bereits seit 2009 sorgt die ProSieben-Show „Schlag den Star“ für beste Prime-Time-Unterhaltung. Nachdem das Format „Schlag den Raab“ mit Stefan Raab große Erfolge einbrachte, wurde der Name der Sendung nach Raabs Ausstieg geändert. Das Konzept blieb gleich, ein (prominenter) Kandidat kämpft in mehreren Studiospielen gegen einen anderen Promi und kann am Ende 50.000 Euro gewinnen.

Die von Elton moderierte Spieleshow erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit bei den Fernsehzuschauern. In der vergangenen Folge vom 4. November trat Schauspieler Tom Beck gegen seinen Kollegen Axel Stein an und verlor knapp. Im Anschluss an die Sendung werden nun jedoch Stimmen der Zuschauer laut, ihnen hat etwas Entscheidendes gefehlt.

„Schlag den Star“-Zuschauer beschweren sich

Für gute Unterhaltung war am Samstagabend dank der ProSieben-Show „Schlag den Star“ gesorgt. Voller Spannung fieberte das Fernsehpublikum mit den prominenten Kandidaten mit, erst um 1:10 Uhr war das letzte Spiel entschieden. Doch trotz des erfolgreichen Abends äußerten die Zuschauer auf X (ehemals Twitter) Kritik. In der aktuellen Folge sind keine Musik-Acts aufgetreten, die in der Vergangenheit zwischen den Spielrunden platziert wurden. Ein User schreibt traurig: „Nicht wegen der Musik an sich, sondern weil das der Show immer so ein besonderes Samstagabendshow Feeling gegeben hat.“

Dieser Redaktion liegt nun ein Statement von ProSieben vor, demnach heißt es: „Musiker sind bei ‚Schlag den Star‘ immer gerne gesehen.“ Fans können in Zukunft also weiterhin auf Musik-Acts in den Liveshows hoffen. Ob für die kommenden Folgen bereits musikalische Darbietungen geplant sind, lässt der Sender offen. Unklar war vielen Zuschauern auch, ob es in diesem Jahr noch eine weitere Folge von „Schlag den Star“ geben wird. Doch Fans können aufatmen, der Sender versichert uns: „Ja, wir zeigen in diesem Jahr noch ‚Schlag den Star‘.“ Die Unterhaltung für den Rest dieses Jahres ist somit gesichert.

Wann die nächste Folge der beliebten Show ausgestrahlt wird, ist allerdings noch nicht bekannt.