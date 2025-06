Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung: Jetzt herrscht Gewissheit

Was sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet hat, ist jetzt offiziell: Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) sind kein Paar mehr!

Anfang Juni verkündete Kim Virginia überraschend das Aus ihrer Verlobung – ohne genau ins Detail zu gehen. Ihre Anhänger spekulierten, was zwischen den beiden passiert sein könnte.

Nikola Glumac gewährt Einblicke in sein Innerstes

Nikola gab sich zunächst kämpferisch, reiste sogar nach Dubai, um seine große Liebe zu kämpfen. Doch nun ist endgültig Schluss.

In einer aktuellen Instagram-Story bringt der Reality-Star die Gerüchte zum Schweigen und spricht Klartext. Auf die Frage eines Followers, ob er und Kim Virginia trotz der Trennung weiter im gleichen Management bleiben, antwortet er deutlich: „Ja, natürlich. Nur weil ich von Kim getrennt bin, heißt das nicht, dass ich mich von meinem Management getrennt habe.“

Auch die Hoffnung auf ein klärendes Gespräch scheint verflogen. Ein Fan möchte wissen, ob zwischen den Ex-Verlobten noch ein persönlicher Austausch möglich ist. Nikolas Antwort spricht Bände.

Er setzt den Gerüchten ein Ende

Er gibt sich ehrlich und verletzlich: „Kim hat damit abgeschlossen und will keinen Kontakt mehr mit mir. Sie möchte auch nicht mit mir reden. Wie ihr alle wisst, sieht es deshalb leider so aus, als wäre ein klärendes Gespräch zwischen uns nicht mehr möglich. Auch wenn ich mir was anderes wünschen würde.“

Wenig später teilt der 29-Jährige ein Video, wie er seine Sachen in einen Karton packt. Ein stiller, aber deutlicher Abschied. Er erklärt, dass er sich nie ausgemalt hätte, dass es so kommen würde.

„Ich vermisse Kim so krass“

Außerdem ist Kim Virginia aktuell schwanger. Umso mehr scheint Nikola unter dem Beziehungsende zu leiden. Er gesteht, dass es ihm nicht gut geht und die Situation zutiefst belastend ist.

„Ich kann nicht essen, ich kann einfach nichts machen. Ich vermisse Kim so krass. Ich habe mir mit dieser Frau so viel vorgestellt“, offenbart er sichtlich angeschlagen in einer früheren Instagram-Story.

Was genau zur Trennung führte, bleibt weiterhin spekulativ. Während Kim Virginia sich nach wie vor bedeckt hält, lässt Nikola immerhin einen Blick hinter die Fassade zu.