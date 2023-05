ProSieben: „The Voice of Germany“ gibt Abschied bekannt – Fans sind untröstlich

„The Voice of Germany“ ist für Musikfans nicht mehr wegzudenken. Glücklicherweise geht die Show auch in diesem Jahr in eine neue Runde. ProSieben und Sat.1 haben bereits bestätigt, dass es eine 13. Staffel geben wird – wie gewohnt im zweiten Halbjahr des Jahres.

Und Fans der Sendung fiebern nicht nur den neuen Talenten entgegen, sondern auch der Jury. Denn die Show lebt genau so von den Coaches auf den roten Stühlen, die immer wieder für gute Unterhaltung sorgen. Kein Wunder also, dass alle gespannt sind, wer in der neuen Staffel auf den Stühlen sitzen wird. ProSieben und Sat.1 haben sich jetzt dazu geäußert.

ProSieben: Abschied bei „The Voice of Germany“

Immer wieder wechseln die Coaches bei „The Voice of Germany“. Einige legen Pausen ein, andere belassen es bei einem einmaligen Gastspiel und wiederum andere sind gar nicht aus der Show wegzudenken. Im vergangenen Jahr saßen Stefanie Kloß von Silbermond, Rea Garvey, Peter Maffay und Mark Forster auf den roten Stühlen.

+++„The Voice“-Star Nico Santos crasht klammheimlich Hochzeit+++

Vor allem Mark Forster darf sich schon ein echtes „The Voice of Germany“-Urgestein nennen. Denn der Sänger war bereits sechs Mal bei der Musikshow als Coach dabei. Sein Ziel, einmal auch den Sieg zu holen, konnte er im letzten Jahr erreichen. Grund genug, neue Wege zu gehen und die Show hinter sich zu lassen? Zumindest temporär. Denn wie ProSieben jetzt bei Twitter bekanntgegeben hat, wird Mark Forster in diesem Jahr nicht als Coach zurückkehren.

Die Jury der 12. Staffel: Mark Forster, Peter Maffay, Stefanie Kloß und Rea Garvey. (Archivbild) Foto: IMAGO/Future Image

SIE sind nicht bei „The Voice“ dabei

Doch er ist nicht der einzige, der laut ProSieben und Sat.1 eine „Pause“ einlegt. Auch Stefanie Kloß, Rea Garvey und Peter Maffay werden die Talente in diesem Jahr nicht auf ihrem Weg begleiten. „Niemals geht man so ganz, irgendwas von euch bleibt hier“, schreibt Daniel Rosemann, Senderchef von ProSieben und Sat.1, bei Twitter. Er bedankt sich dort für die schönen Stunden und sichert allen eines zu: „Ihr wisst: Als Teil der großen ‚The Voice‘-Familie seid ihr immer wieder herzlich willkommen auf den roten Stühlen. Auf bald. Es war uns eine Ehre.“

Mehr News:

Bleibt natürlich die große Frage, wer in diesem Jahr auf den beliebten roten Stühlen Platz nehmen wird. Dazu halten sich ProSieben und Sat.1 allerdings noch bedeckt. Aber: Ein bisschen Zeit ist ja auch noch.