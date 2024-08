Jenke von Wilmsdorff: Kurz nach seinem ProSieben-Auftritt ist alles klar

Seit Jahren sorgt Journalist Jenke von Wilmsdorff mit seinen berühmt-berüchtigten „Jenke-Experimente“ für Aufsehen. Der 58-Jährige geht Themen an, die nicht nur gesellschaftsrelevant sind, sondern auch heiß diskutiert werden.

Bei den Experimenten ist Jenke von Wilmsdorff im wahrsten mit Leib und Seele dabei. Die meisten Themen geht er nämlich in Form von Selbsttests an. Am Dienstagabend (27. August) setzte ProSieben auf einer Wiederholung im Programm – doch kann man die Zuschauer damit überzeugen?

ProSieben zeigt Wiederholung mit Jenke von Wilmsdorff

Jenke von Wilmsdorff hat in seiner Laufbahn als investigativer Journalist schon einiges erlebt. Wir erinnern uns an Selbstexperimente, wo er beispielsweise eine Woche lang die Rolle einer alleinerziehenden Mutter übernahm oder simulierte, wie man mit einer Alkoholsucht lebt.

+++ ProSieben: Jenke-Experiment erschüttert Zuschauer – „Hoffentlich gibt das nicht Langzeitschäden“ +++

Am Dienstagabend (27. August) zeigt ProSieben eine Folge, die unter dem Thema Prostitution stand. In „JENKE. Report. Schluss mit Sex gegen Geld in Deutschland?“ spricht der 58-Jährige mit Politikern, Sozialarbeitern und natürlich mit Sexarbeitenden selbst. Doch kommt das beim TV-Publikum an?

Jenke von Wilmsdorff hat Grund zur Freude

Die Quote spricht für sich. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, konnte ProSieben mit der Wiederholung durchaus bei den Zuschauern punkten. Zwar ging der Tagessieg an RTL und dem Dschungelcamp doch die Zahlen können sich durchaus sehen lassen.

+++ ProSieben: Jenke spricht mit einem Mörder – Zuschauer reagieren schockiert! „Absolute Blamage“ +++

Mit 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe konnte ProSieben mit erhobenen Haupt aus dem Abend gehen. Auch wenn die Gesamt-Reichweite mit nur 580.000 Zuschauer eher überschaubar ist, reihte man sich auf Platz zwei ein. Das dürfte Jenke von Wilmsdorff doch durchaus freuen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Alle Folgen von „Das Jenke-Experiment“ mit Jenke von Wilmsdorff gibt es in der Mediathek bei Joyn zu sehen.