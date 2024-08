Sebastian Pufpaff: Stunden nach „TV Total“ ploppt die Neuigkeit auf

Seit nun drei Jahren läuft „TV Total“ wieder im Programm von ProSieben. Moderator Sebastian Pufpaff muss sich dabei mit dem Sendeplatz am Mittwochabend regelmäßig einer starken Konkurrenz stellen.

RTL, Sat.1 und Co. haben für den Mittwochabend nämlich auch starke Formate zur Primetime im Gepäck. Kann sich das Format mit Moderator Sebastian Pufpaff da durchsetzen? Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.

Sebastian Pufpaff muss sich geschlagen geben

Schonungslos ehrlich und provokant: bei „TV Total“ bekommen zahlreiche Menschen ihr Fett weg. Moderator Sebastian Pufpaff hat dabei immer einen flotten Spruch parat und ist sich für nichts zu schade. Doch kommt diese Art der Unterhaltung beim heutigen Publikum noch an?

Zugegeben: In letzter Zeit hat Sebastian Pufpaff wohl eher eine Pechsträhne. Ein Blick in die Quote zeigt deutlich, dass die Zuschauer sich mehr und mehr für andere Programme entscheiden. Am Mittwochabend (28. August) schauten im Schnitt gerade einmal 670.000 Menschen zu, wie DWDL berichtet.

Hiobsbotschaft für Sebastian Pufpaff

Als wären diese Zahlen nicht schon ernüchternd genug, gibt es gleich eine zweite schlechte Neuigkeit für Sebastian Pufpaff, sein Team und ProSieben. Der Marktanteil von 8,3 Prozent ist bedauerlicherweise der niedrigste Marktanteil einer Erstausstrahlung seit dem Comeback im Jahr 2021!

An diesem Abend war Sat.1 ein Ticken weiter vorne. Die neue Staffel von „Das groß Backen“ konnte nur 0,97 Millionen Zuschauer begeistern. Der Tagessieg ging mit weitem Abstand an RTL mit dem Dschungelcamp der Legenden.

ProSieben zeigt auch 2024 „TV total“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei Joyn. Tickets gibt es online.