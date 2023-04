ProSieben-Star Steven Gätjen verkündet Aus: „Ich musste eine Entscheidung fällen“

Man sieht ihm sichtlich an, dass er diese Nachricht nicht gerne verkündet. Mit trauriger Stimme und noch traurigeren Worten wandte sich ProSieben-Moderator am vergangenen Freitag (14. April 2023) via Instagram an seine Fans.

„So, ihr Lieben, heute melde ich mich leider mit schlechten Nachrichten und das betrifft meine ‚Kino oder Couch‘-Tour. Die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist immer noch extrem angespannt und die Kosten steigen weiterhin und stellen uns auch vor große Herausforderungen“, nahm der ProSieben-Moderator sichtbar traurig Abschied von seiner Tour.

ProSieben-Star Steven Gätjen muss Tour absagen

Steven Gätjen weiter: „Was die Tour angeht, zum Beispiel Energie-Kosten, Venue-Kosten, Crew-Kosten, und auch der Ticket-Vorverkauf ist mit Zurückhaltung gesegnet. Das kann ich auch total nachvollziehen, dass sich viele von euch noch nicht entscheiden wollten, ob sie jetzt kommen oder nicht. Aber ich musste eine Entscheidung fällen und das bedeutet, die Tour wird leider abgesagt.“

Ein schwerer Schritt für den Mann, der bei ProSieben Shows wie „Joko und Klaas gegen ProSieben“ oder auch die Oscars moderiert. „Es tut mir wirklich unglaublich leid, ich habe mich so auf Euch, die Gäste und tolle Abende gefreut. Ich hoffe, ihr habt Verständnis für diese Entscheidung. Eure Tickets könnt ihr natürlich dort zurückgeben, wo ihr sie gekauft habt“, beteuert der 50-Jährige bei Instagram.

Seine Fans jedoch stärken ihm den Rücken. „Oh nein, heute sind die Karten per Post gekommen. Wir haben uns so auf den Abend gefreut! Aber verständlich und toll, dass Du es so klar sagst. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr“, hofft beispielsweise ein Fan.

Und ein anderer ergänzt: „Kann ich sehr gut verstehen. Ich wäre zwar gerne gekommen, aber dann eben bei besseren Bedingungen. Oder in kleinerem Rahmen, in Köln gibt es viele Programmkinos, die super Locations wären für weniger Publikum. Wir schauen einfach und hören dich im Podcast.“