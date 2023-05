ProSieben stellt Programm komplett um – das ist der Grund

Wer Anfang Juni ProSieben am Fernseher einschaltet, der wird sich wundern. Denn gewohnte Sendungen wird es an dem Tag nicht geben. Der Sender stellt sein komplettes Programm um.

Und das für eine Frau, die mit ihrer Show eines DER Aushängeschilder von ProSieben ist.

ProSieben stellt Programm auf den Kopf – für SIE

Gemeint ist Heidi Klum. Die „Germany’s next Topodel“-Chefin wird am 1. Juni stolze 50 Jahre alt. Und anlässlich des besonderen Jahrestags widmet sich ProSieben ganz dem deutschen Export-Wunder. Laut dem Branchendienst „DWDL“ ändert der in München ansässige Sender für Heidi Klum sein Programm.

Gezeigt wird zur regulären GNTM-Folge am Abend auch tagsüber Heidi Klum en masse. Der „Heidi-Tag“ geht bereits um 13.30 Uhr los. Ausgestrahlt werden auf ProSieben die drei besten Umstyling-Folgen aus 18 Staffeln GNTM. Um 19.10 Uhr geht es weiter mit der Sondersendung „Happy Birthday, Heidi“. Darin werden Interviews des Models gezeigt, Heidis Karriere beleuchtet und alte Fotos veröffentlicht.

Heidi Klum auf dem Red Carpet Foto: IMAGO/Cover-Images

Darüber hinaus werden in kurzen Einspielern Stars eingeblendet, die Heidi an ihrem Ehrentag gratulieren.

Ob sich die Wahl-Amerikanerin auch fast den ganzen Tag ProSieben anschaut? Zumindest fordert der Sender das Allroundtalent auf: „Das solltest du auf keinen Fall verpassen.“

Geantwortet hat Heidi Klum darauf bislang nicht. Aber sie wird stattdessen sicher mit den Vorbereitungen für ihren Jubiläumstag beschäftigt sein…