ProSieben verkündet Show-Sensation – SIE werden sich freuen

Hammer Neuigkeiten für alle ProSieben-Zuschauer! Der Sender plant ein neues Format, das inhaltlich aber gar nicht so neu ist.

Vielmehr handelt es sich um ein Spin-Off der erfolgreichen Musikshow „The Voice of Germany!“ Doch in der neuen ProSieben-Sendung steht nur eine ganz bestimmte Musikrichtung im Vordergrund.

ProSieben: Neuer „The Voice“-Hammer!

Wie der Branchendienst „DWDL“ berichtet, steht „The Voice Rap“ in den Startlöchern. Auf internationaler Bühne wird der „The Voice“-Ableger schon seit einiger Zeit angeboten, jetzt zieht also auch Deutschland nach. Das Gute: Das Spin-Off wird auch mit dem Original verwoben sein.

So sieht das Konzept aus: Es wird zwei Rap-Coaches geben, die bei den bekannten Blind-Auditions jeweils ihr Team zusammenstellen. Derjenige, der als Rapper am meisten überzeugt, ist automatisch fürs Halbfinale bei „The Voice of Germany“ gesetzt und hat die Möglichkeit, dort als Sieger der 13. Staffel hervorzugehen.

Genauere Details zu „The Voice Rap“, zum Beispiel, wer als Coach verpflichtet wird, gibt es seitens ProSieben bislang noch nicht. Und auch, wer diesmal auf dem Jurystuhl bei „The Voice of Germany“ sitzt, steht noch in den TV-Sternen. Zuletzt saßen dort Rea Garvey, Mark Forster, Peter Maffay und Stefanie Kloß in der Jury.

Weitere News:

Und auch Lena Meyer-Landrut coacht aktuell im weiteren Ableger „The Voice Kids“ die kleinen Künstler. Man darf also gespannt sein, welche Rap-Größen bald neben den bekannten „The Voice“-Gesichtern noch mitmischen. Starten soll das Ganze in der zweiten Jahreshälfte.