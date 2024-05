ProSieben macht große Ankündigung – es geht um Sex-Roboter

Jenke von Wilmsdorff, bekannt aus zahlreichen extremen Experimenten in seiner ProSieben-Reporterreihe, kehrt wieder auf den Bildschirm zurück. Dieses Mal mit einem Experiment, das die Herzen höher schlagen lässt. Nachdem er sich schon Schönheitsoperationen und gefährlichen Einsätzen bei der Polizei gestellt hat, widmet er sich nun einem Thema, das uns alle betrifft: die Liebe. Dabei geht er auch dem ein oder anderen skurrilen Trend nach.

ProSieben-Star: Von Dating-Apps bis Sex-Roboter

Mit seiner TV-Reihe „Das Jenke-Experiment“, geht Jenke von Wilmsdorff jedes Mal an die Grenzen seiner eigenen physischen und psychischen Belastbarkeit. Damit möchte der Extrem-Reporter den Zuschauern gesellschaftskritische Themen näherzubringen.

In seiner bevorstehenden Ausgabe Ende Mai wirft ProSieben-Star Jenke einen Blick auf die vielfältigen Facetten der Liebe und stößt dabei auf so manch Kurioses. Unter dem Titel „Experiment Liebe: Von Dating App bis Sex-Roboter – Wie lieben wir in Zukunft?“, taucht Jenke tief in die Welt der Beziehungsmodelle ein und fragt sich, wie sich diese in Zukunft wandeln werden. Von Dating-Apps bis hin zu Sex-Robotern erforscht er unkonventionelle Wege der Liebe, um herauszufinden, ob diese künstlichen Wesen reale Personen ersetzen können.

+++TV-Änderung: ProSieben wirft „Schlag den Star“ über Bord+++

Besonders interessant ist sein Blick nach Japan, wo Sex-Roboter bereits einige Anhänger finden. Könnte dies auch die Zukunft für Deutschland sein? Angesichts der Tatsache, dass jeder Dritte hierzulande zwischen 18 und 65 Jahren alleinstehend ist und sich einsam fühlt, wirft Jenke die Frage auf, ob KI-Modelle die Lösung für unser Beziehungsleben sein könnten.

ProSieben überträgt die Sendung am Dienstag, den 21. Mai, um 20.15 Uhr. Jenke tritt damit in die Fußstapfen des Kult-Duos Joko und Klaas, die zuvor in „Joko & Klaas gegen ProSieben“ um den Sieg gegen den Sender kämpften.