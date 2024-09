ProSieben muss bitteren Rückschlag verkraften – Elton tritt nochmal nach

Für ProSieben waren die letzten Monate und Wochen nicht immer leicht. Im April 2024 sorgte das ProSieben-Aus von Elton für einen großen Knall. Sender und Moderator lieferten unterschiedliche Versionen zur plötzlichen Trennung nach 23 gemeinsamen Jahren (hier mehr dazu).

Fakt ist: Elton ist jetzt bei RTL – und das an der Seite seines guten „TV total“-Kumpels Stefan Raab. Denn der ist ebenfalls nach seiner zehnjährigen Pause zum Konkurrenten gewechselt. Dass der Stachel der Enttäuschung bei Elton offenbar auch nach Monaten noch immer tief sitzen muss, zeigt nun ein kleiner Seitenhieb des 53-Jährigen in Richtung ProSieben.

ProSieben: Nach Elton folgt auch die „TV total“-Band

Das Erfolgsduo von „TV Total“ macht wieder gemeinsame Sache – und zwar bei RTLplus. Seit Mittwoch (18. September) sind die beiden Kult-Moderatoren Elton und Stefan Raab wieder in der neuen Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ zu sehen. Nach dem Abgang von Elton musste ProSieben und insbesondere die Macher von „TV Total“ einen weiteren Rückschlag hinnehmen, denn auch die Band „Heavytones“ folgten Stefan Raab zu RTLplus.

Und nach Angaben von RTL war die Premiere ein voller Erfolg, zumindest wenn es nach der Zahl der Abonnenten geht (hier alle Einzelheiten). Aufgrund der zeitgleichen Ausstrahlung von TV total mit Sebastian Pufpaff prognostizierten bereits einige TV-Zuschauer, dass die Einschaltquoten darunter leiden könnten. Dem war aber offenbar nicht so, im Gegenteil sogar.

Elton drückt Finger in die Wunde

Dafür musste ProSieben nur einen Tag später das bittere Aus eines anderen TV-Formats verkünden. „Die Superduper Show“ mit den Tokio Hotel-Zwillingen Tom und Bill Kaulitz wurde nach nur einer Folge wieder aus dem Programm geschmissen. Auf seinem hohen Ross sitzend nutzte Elton das Momentum für sich und stichelte in Richtung seines alten Arbeitgebers.

„Wow!! DGHNDM war wohl ein voller Erfolg. Ich weiß leider keine Zahlen (gibt beim Streamen keine Quote), aber RTLplus freut sich wohl. Danke für das Abrufen (so heißt das jetzt). Ich fand, es war wirklich eine Super-Duper-Show“, schrieb Elton kurz nach der Verkündung in seine Instagram-Story.

Dabei sollte der Entertainer aus eigener Erfahrung bestens wissen, wie nah manchmal Erfolg und Misserfolg beieinander liegen. Denn im Juli wurde das von ihm und Jan Köppen moderierte „RTL EM Studio“ ebenfalls aufgrund mangelnder Einschaltquoten vorzeitig aus dem Programm genommen.