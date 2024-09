Stefan Raab sorgt für ProSieben-Beben – nach erster Show besteht kein Zweifel mehr

Am Mittwochabend (18. September) feierte Stefan Raab mit seiner neuen Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ auf RTLplus seine Premiere. Nur eine Woche zuvor jubelte ganz Deutschland, als der 57-Jährige nach zehn Jahren der Zurückgezogenheit sein TV-Comeback bei RTL gab.

Als „TV total„-Moderator wurde Stefan Raab bekannt, 16 Jahre arbeitet er eng mit ProSieben zusammen, dementsprechend sorgte sein Wechsel zum Konkurrenten für großen Wirbel. Doch bei seiner Premieren-Show legte Raab direkt noch einen Paukenschlag hinterher.

Stefan Raab holt „Heavytones“ in seine Sendung

Als sich von „Du holst hier nicht die Million“ endlich der Vorhang öffnete, sahen die „TV total“-Fans der ersten Stunde nicht nur in ein bekanntes Gesicht. Denn neben Stefan Raab war auch die Band der Kult-Sendung zu sehen und hören. Während sich viele Zuschauer über das Wiedersehen freuen werden, krachte und knirschte es wohl hinter den Kulissen mächtig.

Bereits beim Comeback-Boxkampf von Stefan Raab gegen Regina Halmich tauchten die „Heavytones“ plötzlich überraschend bei der anschließenden Pressekonferenz auf. Laut „Bild“ habe der Auftritt auch bei den „TV total“-Machern für schockierte Gesichter gesorgt. Sie hätten davon offenbar nichts gewusst. Daraufhin hätten die Verantwortlichen die Band sofort vor die Tür gesetzt – Stefan Raab hat sich offensichtlich mit offenen Armen empfangen.

TV total stellt neue Band vor

Auf Instagram gaben die „Heavytones“ ein kurzes Statement ab, in dem sie sich bei dem Team von TV total und Moderator Sebastian Pufpaff bedankten, nun aber auf ein „neues Kapitel“ freuen würden. Zeitgleich zur ersten Raab-Folge bei RTLplus, zeigte ProSieben wie gewohnt auch eine neue Ausgabe von TV total und reagierte auf das Band-Aus mit einer kleinen ironischen Inszenierung.

„Wo ist die Band?“, fragt sich Sebastian Pufpaff am Mittwochabend (18. September), als er die Bandmitglieder gerade aus ihrer Garderobe abholen will. „Bei RTLplus“, klärt ihn eine Mitarbeiterin auf. „Bei RTL plus? Das ist doch kein Fernsehen“, lästert der TV Total-Moderator und macht sich auf den Weg zum „Musikerstrich“. Und der 48-Jährige ist auch fündig geworden: „Klinke Supreme“, heißt die neue Band, die ab sofort für die musikalische Untermalung bei TV total sorgen wird.