Stefan Raab: Einfach unfassbar! Gegnerin Regina Halmich verdient absolute Rekordsumme

Seit Wochen spekulieren Fans darüber, wie das legendäre Fernsehcomeback von Stefan Raab aussehen wird. Am Sonntagabend (14. September) wird der Entertainer das erste Mal seit fast zehn Jahren wieder vor einer Fernsehkamera stehen.

Im „CLARK FINAL FIGHT – Stefan Raab vs. Regina Halmich“, den der Sender RTL ausstrahlt, tritt der Showmaster gegen die Profisportlerin Regina Halmich in den Boxring. Doch die Summe, die Halmich für diesen Abend erhalten wird, übersteigt jegliche Vorstellungskraft.

Stefan Raab boxt gegen Regina Halmich

Auch Profiboxerin Regina Halmich feiert am Sonntagabend ein Comeback. Vor knapp 17 Jahren beendete die Sportlerin nämlich ihre Karriere. Den Kampf gegen Stefan Raab lässt sich die 47-Jährige jedoch nicht entgehen und steigt nach all den Jahren erneut in den Boxring. Damit tritt sie zum dritten Mal gegen Raab an, in der Vergangenheit hatte sie dem Entertainer sogar im Rahmen eines Kampfes die Nase gebrochen.

Doch auch für Regina Halmich lohnt sich die Teilnahme an DEM Fernsehevent des Jahres in vielerlei Hinsicht. Denn der Betrag, den die Profisportlerin für den Boxkampf gegen Stefan Raab erhält, wird für viele Fans kaum zu glauben sein.

Die Zeitung „Bild“ will erfahren haben, dass die Gegnerin von Stefan Raab für ihren Fernsehauftritt am Sonntagabend und die daraus entstandenen Marketing-Kampagnen stolze 600.000 Euro erhält. Diese Summe setzt sich unter anderem aus der eigentlichen Gage und Werbeeinnahmen zusammen. Raab selbst soll eine noch höhere Summe verdienen.

Wie sich die Kontrahenten geschlagen geben werden und wie Raab nach all den Jahren tatsächlich aussieht, können die Fans am Sonntagabend endlich in Erfahrung bringen.

Wer den legendären Boxkampf von Stefan Raab und Regina Halmich nicht verpassen möchte, schaltet ab 20:15 Uhr den Sender RTL ein.