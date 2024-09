Stefan Raab lacht sich ins Fäustchen: RTL-Plan geht auf – „Bricht alle Rekorde“

Am Mittwochabend (18. September) machte Stefan Raab sein Comeback perfekt. Der Entertainer feierte die Premiere seiner neuen Entertainment-Quiz-Competition-Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ bei RTLplus.

Nachdem bereits sein Boxkampf gegen Regina Halmich nur eine Woche zuvor in den Spitzenwerten rund 8 Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt hatte, erhoffte sich RTL natürlich auch an diesem Abend starke Zahlen. Und die Erwartungen wurden laut Sender offenbar sogar noch übertroffen.

Stefan Raab „bricht alle Rekorde“

RTL behauptet in einer Pressemitteilung nämlich, dass die neue Raab-Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ für den „besten Neustart aller Zeiten auf RTL+“ gesorgt hätte. Zudem spricht der Sender vom „stärksten Abozuwachs eines Original-Formats“ und weiter: „Spektakulär ist auch der Anteil derer, die zum aller ersten Mal mit RTL+ in Berührung gekommen sind. 73% der Abonnements wurden an Neukunden verkauft, der Rest waren Wiederkehrer, die für Stefan Raab zu RTL+ zurückgekommen sind.“ Genaue Zahlen veröffentlicht RTL jedoch nicht.

„Genau das habe ich erwartet: Stefan Raab ist zurück und bricht auf Deutschlands größter nationaler Streamingplattform RTL+ alle Rekorde. Stefan hat gestern einmal mehr gezeigt, dass er ein Ausnahmekünstler ist“, schwärmt auch Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland. Dass die Anzahl der Abonnenten sich tatsächlich exponentiell vermehrt haben könnte, lässt auch ein Blick auf Instagram erahnen.

Fans zahlen für Raab sogar zusätzlich

Unter einem Beitrag zur Sendung bestätigen viele Fans, dass sie nur wegen der neuen Raab-Show ein Abo bei RTLplus abgeschlossen hätten. „Nur wegen Stefan Raab RTL+ für heute abonniert“ oder „Ich wollte niemals so ein Abo abschließen und habe es 5 min vor Sendungsbeginn einzig und allein wegen Stefan nun doch getan“, sind nur zwei Beispiele von vielen.

Doch es gibt auch kritische Stimmen, die eben nicht bereit sind zusätzlich Geld in die Hand zu nehmen – auch nicht für Stefan Raab. „Warum hinter einer Paywall? Ich zahl doch keine 6€/Monat um mir dann auch noch Werbung zu gönnen. Hätte es mir gerne angeschaut, aber dann eben ohne mich“ oder „Hätte es gern geguckt aber sorry will dafür nix bezahlen bleibe beim FREE TV“ heißt es.

Apropos Free TV, da lief ja parallel an diesem Abend auch TV Total – die einstige Kult-Show des Entertainers mit seinem Nachfolger Sebastian Pufpaff.