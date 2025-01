„Promis unter Palmen“: Nach Fan-Spekulationen- Sat.1 klärt über Menowin Fröhlich auf

Nicht mehr lange, dann geht es wieder rund am thailändischen Strand: 12 Kandidaten kämpfen bei „Promis unter Palmen“ um die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro. Kurz vor dem Start rührt Sat.1 in den sozialen Netzwerken ordentlich die Werbetrommel. Doch bei einem Video kommt der ein oder andere Fan ins Grübeln. Nun gibt der Sender Gewissheit.

„Promis unter Palmen“: Fans vermissen IHN

Am Dienstagnachmittag (28. Januar) veröffentlicht Sat.1 insgesamt drei Videos der diesjährigen Kandidaten. Sonderlich viel passiert dort nicht: Alle Promis posieren vor der Kamera, während ihr Name in goldener Schrift eingeblendet wird. Die Fans können dann in den Kommentaren ihren Senf dazu geben.

Doch beim genaueren Hinsehen fällt einigen Fans auf, dass einer der Teilnehmer in den Videos fehlt. Von DSDS-Star Menowin Fröhlich fehlt in den Clips jede Spur. Einige Zuschauer sorgen sich sofort um seine Teilnahme. Doch kam es hinter den Kulissen wirklich zum Rauswurf? Sat.1 klärt auf.

Sat.1 sorgt für Klarheit

Auf Anfrage unserer Redaktion heißt es, dass der 37-Jährige natürlich nicht aus dem Cast geflogen ist. „Menowin Fröhlich, Lotto-Millionär Chico, High-Society-Lady und ‚Promis unter Palmen‘-Legende Claudia Obert, Reality-Star Janina Youssefian, Ex-Nationaltorwart Eike Immel, Reality-Star Iris Klein, YouTube-Legende Chris Manazidis, Reality-Star Kim Virginia, Sänger Cosimo Citiolo, YouTuberin Lisha Savage, Influencer Nikola Glumac und „DSDS“-Sängerin Melody Haase werden ab Montag, 17. Februar um 20.15 Uhr bei ‚Promis unter Palmen‘ in SAT.1 zu sehen sein“, so ein Sendersprecher. Warum er allerdings nicht in den Videos vorkommt, bleibt unklar.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Sat.1 zeigt die neue Staffel von „Promis unter Palmen“ ab dem 17. Februar 2025 um 20.15 Uhr im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.