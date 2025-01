„Promis unter Palmen“: Auf DIESE Neuigkeit warten Fans schon seit Wochen

Für Fans des Reality-Fernsehens ist am Dienstag (7. Januar) ein ganz besonderer Tag. Denn die Neuigkeit, die der Sender Sat.1 nun verkündete, dürfte für Freudensprünge sorgen. Nach jahrelangem Warten herrscht nämlich Gewissheit: Die Hit-Serie „Promis unter Palmen“ geht mit einer neuen Staffel an den Start.

Auf seinem Instagram-Kanal verkündet das Social-Media-Team des Senders nun freudig: „Das Original ist zurück!“ Der Untertitel der Show „Für Geld mache ich alles“ ist in dem Format Gesetz, die teilnehmenden Promis sind sich für nichts zu schade. Nachdem die Kandidaten bereits bekannt gegeben wurden, steht nun auch der Starttermin fest.

„Promis unter Palmen“ geht in die nächste Runde

In den vergangenen Staffeln sorgte „Promis unter Palmen“ für reichlich Gesprächsstoff bei Reality-TV-Fans. Im Rahmen von zwischenmenschlichen Konflikten wurden zweifelsohne Grenzen überschritten, die Zuschauer der Show tobten. In der ersten Staffel sorgten Mobbing-Vorwürfe für einen Eklat, in der zweiten Staffel kam es dann zu homophoben Äußerungen. Die dritte Staffel soll nun ähnlich skandalös, jedoch etwas gesitteter vonstattengehen.

Am Montag, den 17. Januar, ist es soweit und die ersten Promis dürfen ihr Domizil unter Palmen beziehen. Sat.1 hat auch in diesem Jahr für explosive Teilnehmer gesorgt, die ihre Emotionen in der Vergangenheit bereits das eine oder andere Mal nicht im Griff hatten. Fast vier Jahre hatte die Hit-Show pausiert und kehrt nun mit voller Wucht auf die Fernsehbildschirme zurück. Die Liste der Teilnehmer wird bei den Fans der Sendung sicherlich bereits jetzt für Vorfreude sorgen.

Die Namen der „Promis unter Palmen“-Teilnehmer werden wahren Reality-TV-Fans garantiert bekannt vorkommen. Die Sendung bereichern werden unter anderem High-Society-Lady Claudia Obert, „DSDS“-Ikone Menowin Fröhlich, Reality-Star Kim Virginia, YouTuberin Lisha Savage, Lotto-Millionär Chico, „DSDS“-Sängerin Melody Haase und Reality-Star Iris Klein. Acht Folgen wird Sat.1 präsentieren und auf gute Einschaltquoten hoffen.

Die Fans der Reality-Show können ihr Glück kaum fassen und teilen ihre Freude in der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags. Ein Follower kommentiert die Ankündigung mit den Worten „Endlich“ und ein weiterer Zuschauer schreibt „Freu mich schon!“ Doch auch erste kritische Stimmen werden laut, beispielsweise beschwert sich ein Fan bereits jetzt über die Teilnahme von Iris Klein.

Welche Dramen und Skandale sich während der dritten Staffel von „Promis unter Palmen“ abspielen werden, bleibt abzuwarten. Die Vorfreude der Fans reicht auf jeden Falls bis ins Unermessliche.