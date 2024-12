„Promis unter Palmen“ kehrt zurück – Reality-Star Matthias Mangiapane findet deutliche Worte

Es war einmal in einem fernen Palmenparadies, wo Stars und Sternchen nicht nur ihre Seele, sondern auch ihre Würde aufs Spiel setzten – willkommen zurück bei „Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles“! Nachdem die kontroverse Show aufgrund von Skandalen und tragischen Ereignissen abgesetzt wurde, wagt SAT.1 nun den Neustart.

In den vorherigen Staffeln sorgten die Kandidaten nicht nur für unterhaltsame, sondern auch für fragwürdige Momente. Von Beleidigungen über Mobbing bis hin zu handfesten Eklats – das Format war alles andere als skandalfrei. Nun jedoch scheint SAT.1 die Karten neu zu mischen. Im Frühjahr 2025 geht es mit frischem Wind und einem brandneuen Cast in eine neue Runde.

„Promis unter Palmen“ bald wieder auf Sat.1

Auf der Eröffnungsfeier von Kader Loths eigenem Beautysalon in Berlin treffen wir auch auf Reality-Star Matthias Mangiapane. Dieser zeigt sich begeistert über das Comeback. „Ich finde es gut, dass Promis unter Palmen endlich mal wieder stattfindet – vor allem unter dem Slogan ‚Für Geld mache ich alles‘. Das sollte man, wenn man die Sendung schaut, auch nicht vergessen. Um was es da geht, was der Untertitel der Sendung ist“, betont er im Interview mit „DER WESTEN“ mit einem Augenzwinkern.

+++ Auch spannend: Frühstücksfernsehen-Star hört auf: Der wahre Grund +++

Mangiapane weiter: „Ich muss sagen, ich wundere mich ein bisschen über den Cast. Es heißt ja ‚Promis unter Palmen‘ und nicht ‚Bums unter Palmen‘. Und ich finde, es sind einige Kandidaten dabei, die wohl besser bei ‚Temptation‘ oder ‚Love Island‘ gelandet wären.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie Sat.1 bereits bestätigte, sind diese Reality-Größen dabei: Iris Klein, Cosimo Citiolo, Lisha Savage, DSDS-Gewinner Menowin Fröhlich , Janina Youssefian, Ex-Nationaltorwart Eike Immel, Kim Virginia, Chris Manazidis, Nikola Glumac, Melody Haase , Lotto-Millionär Chico. Besonders brisant: Claudia Obert, die schon in der ersten Staffel für reichlich Gesprächsstoff sorgte, wird erneut dabei sein.

Wen Matthias unter den Teilnehmenden meinen könnte? „Ich glaube, da muss ich keinen Namen nennen. Ich denke, alle Zuschauer wissen, welche diversen Personen ich meine – Leute, die man nur aus Bums-Formaten kennt. Die können natürlich einer Claudia Obert, die dort die Ehre der ersten Staffel vertreten muss, kaum das Wasser reichen,“ kommentiert er scharf.

Na ob Claudia Obert diesmal länger durchhält und die Nerven behält? Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen. So steht einer baldigen Veröffentlichungen nichts mehr im Weg.