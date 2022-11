„Promi Big Brother“: Eklat zum Start – „Asozial!“

Endlich geht es wieder rund im Container von „Promi Big Brother“. Nachdem alle Bewohner bekannt gegeben wurden und auch die beiden Quartiere der Promis enthüllt sind, geht es Freitagabend (18. November) ab 20.15 Uhr bei Sat.1 los mit der Show.

Einige der „Promi Big Brother“-Kandidaten werden unter den Fans schon heimlich als Favoriten in Sachen Streit und Drama gehandelt. Ganz vorne mit dabei sind Reality-TV-Bekanntheit Walentina Doronina und Influencer Jeremy Fragance. Und wie es der Zufall will, bekommen genau diese beiden sich noch vor offiziellem Show-Beginn in die Haare.

„Promi Big Brother“: Diskussionen um Dress-Code eskalieren

Üblicherweise ziehen die Bewohner nicht erst in der Sendung am Freitagabend in ihr Quartier ein, sondern etwas früher. Dadurch gibt es schon vor Beginn der Ausstrahlung einiges an Videomaterial vom Einzug der Promis. In den sozialen Netzwerken macht besonders ein Video aktuell die Runde. Die Protagonisten des Clips: die Streithähne Walentina und Jeremy.

Im „Promi Big Brother“-Haus artet die ein oder andere Diskussion gerne schnell aus. Dass sich die Kandidaten in den ersten Minuten schon wegen des Dresscodes ankeifen, überrascht die Fans dann doch. Influencer Jeremy Fragance stellt nämlich schnell klar, dass er seinen weißen Anzug (sein Markenzeichen) unter keinen Umständen abgeben geschweige denn ausziehen wird. Für Walentina ein rotes Tuch. Sie fragt ihn direkt: „Wenn wir alle Konsequenzen dadurch kriege, ziehst du dich doch um oder nicht?“ Die Antwort ist eindeutig: „Nein, natürlich nicht!“

„Das ist dann aber asozial! Wenn wir hier alle drunter leiden, nur weil du deinen scheiß Anzug anlassen möchtest, dann sieht’s aber anders aus“, entgegnet die 22-Jährige. Doch egal was sie oder auch andere Bewohner versuchen, der Duft-Influencer Jeremy lässt sich nicht beirren und bleibt bei seiner Meinung. Auch wenn er dafür böse Blicke seiner Mitstreiter erntet.

„Promi Big Brother“-Fans prophezeien weiteren Streit

Die Fans der Reality-TV-Sendung sind sich einig: Das wird nicht das letzte Mal sein, dass die beiden aneinandergeraten sind. Die ersten Minuten sind laut ihnen schonmal vielversprechend. Eine Twitter-User schreibt gespannt: „Beef nach nur einer Stunde! Das wird episch mit Jeremy Fragrance!“ Ein anderer stellt eine interessante Vermutung auf: „Ich glaube, die haben den schnellsten Beefrekord ausgelöst.“

Ab dem 18. November 2022 zeigt Sat.1 täglich neue Folgen „Promi Big Brother“ bis zum großen Finale am 07. Dezember.