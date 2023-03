Bild von Prinz William in Düsseldorf ausgestellt – der „Royal“ schäumt vor Wut

Ist er das wirklich? Nein? Oder doch? Es sind Fotos, wie sie unglaublicher kaum sein könnten, die ab dem 3. März 2023 unter dem Titel „Truth is dead“ (Die Wahrheit ist tot) im NRW-Forum Düsseldorf hängen. Wir sehen Prinz William, wie er während der Geburt seines Kindes ein Selfie schießt, Meghan Markle und Kate Middleton im Infight oder William, der vor Wut schäumend, die Biografie „Spare“ seines Bruders Prinz Harry in Stücke reißt.

Die Bilder stammen von der britischen Fotografin Alison Jackson. Sie zeigen allerdings nicht die echten Royals, sondern täuschend echte Doppelgänger. Zusammen mit ihnen inszeniert die Engländerin Paparazzi-Aufnahmen, wie sie sich jede Boulevardzeitung nicht mal im Traum hätte ausdenken können. Da lässt Donald Trump vor der Queen die Hose runter oder David Beckham liegt nackt im Bett, das beste Stück nur durch ein Baguette verdeckt.

Irre Fotografien der Royals in Düsseldorf

„Es sieht so einfach aus, aber das ist es wirklich nicht“, erklärt ihre Kuratorin Anke Degenhardt die Werke von Alison Jackson. Und weiter: „Die Physionomie muss stimmen, die Haltung muss stimmen. Manchmal guckt sie über dreihundert Menschen an, um dann jemanden zu finden, von dem sie denkt, dass sie ihn mithilfe von Hair-, Makeup, Styling und dem richtigen Einsatz von Licht zu der Figur machen kann, die sie im Kopf hat. Ihr Donald Trump Lookalike ist ein Lkw-Fahrer aus Chicago.“

Das Bild mit dem Titel „Will zerreißt Harrys Buch“ hängt noch bis zum 14. Mai 2023 im NRW-Forum Düsseldorf. Foto: Dominik Göttker

Bei der Auswahl der Protagonisten und dem Aufbau ihrer Bilder ist Jackson so perfektionistisch, dass sie sogar schon Fans in höchsten Kreisen hat, berichtet ihre Kuratorin am Donnerstag in Düsseldorf.

Camilla ist im Besitz der Bildbände

So kaufte beispielsweise Victoria Beckham die Fotos ihres Doppelgänger-Mannes für die eigenen vier (oder mehr) Wände. Und auch ein Mitglied der royalen Familie scheint ein Fan der britischen Fotografin zu sein. So wisse sie aus sicherer Quelle, berichtet Degenhardt, dass Camilla die Bildbände von Alison Jackson zu Hause im Regal habe.

Ob auch König Charles III. über die irren Fotos lachen kann? Das werden wir wohl nie erfahren. Aber allein die Vorstellung, wie er sich seine Mutter auf dem Klo anschaut, dürfte dem ein oder anderen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.