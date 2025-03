Prinz William in Trauer: Es ist ein Abschied für immer

Am Montag wurde in Großbritannien und Irland der St. Patrick’s Day gefeiert – am heutigen Dienstag (18. März) liegt eine dunkle Wolke der Trauer über dem britischen Königshaus.

In einem offiziellen Statement auf Instagram teilt Prinz William (42) eine Hommage an einen ganz besonderen Menschen, der am 17. März die Augen schloss.

Prinz William zollt Tribut

„Ich war traurig, als ich heute Morgen vom Tod von John ,Paddy‘ Heminway, dem letzten ‚Der Wenigen‘, hörte“, schreibt Prinz William in seiner Instagram-Story. Hemingway war ein Kampfpilot der irischen Royal Air Force. Im Zweiten Weltkrieg diente er der Schlacht um Dünkirchen, der Luftschlacht um England, der alliierten Invasion in Italien und der Invasion der Normandie. Viermal wurde Heminway während des Zweiten Weltkriegs abgeschossen – er war der letzte bekannte überlebende Pilot der Luftschlacht um England.

Am 17. März schloss er seine Augen für immer – im stolzen Alter von 105 Jahren. Prinz William erinnert in seinem Statement: „Wir verdanken Paddy und seiner Generation so viel für unsere heutigen Freiheiten. Ihr Mut und ihre Opferbereitschaft werden uns immer in Erinnerung bleiben. Wir werden sie nie vergessen.“ Wie Royal-Fans wissen, war auch der Thronfolger beim Militär – das gibt Prinz Williams Worten noch eine tiefere Bedeutung.

+++ Ist Prinz William neidisch auf Prinz Harry? Er macht Geständnis +++

Prinz Williams Vergangenheit beim Militär

Der 42-Jährige diente in der Vergangenheit als Regimentsoffizier in der Armee und sammelte noch weitere Erfahrungen – unter anderem bei der Royal Navy. Bei der Royal Air Force absolvierte der Prinz eine viermonatige Pilotenausbildung von Januar bis April 2008.

Mehr News:

Mit Herzblut und Leidenschaft engagieren sich der Prinz und die Prinzessin von Wales für die Soldaten der britischen Armee. Seine Hommage an John ,Paddy‘ Heminway bleibt für immer.