Ist Prinz William neidisch auf Prinz Harry? Er macht Geständnis

Mensch ist Mensch – das beweist Prinz William nun einmal mehr bei einem Besuch des Sporting Khalsa Football Club in den West Midlands. Viele Leute denken, dass Adelige sich für etwas Besseres halten – dass das bei Prinz William absolut nicht zutrifft, hat er schon oft bewiesen.

Beim Besuch des Fußballvereins kann er wieder mal viele Sympathien für sich gewinnen. Vor allem ein weiblicher Fan zieht die Aufmerksamkeit des Prinzen von Wales vollkommen auf sich! Der Grund: ihre auffällig rote Haarpracht. Diese weist natürlich auch eine Parallele zu seinem Bruder Prinz Harry auf.

Prinz William überzeugt seine Fans

Vollkommen fasziniert sagt Prinz William: „Ihr Haar! Es ist fantastisch!“ Anschließend ergänzt er noch: „Ich wünschte, ich hätte solche Haare! Du siehst umwerfend aus. Ich habe die Chance verpasst.“ Das Publikum und auch die Fans in den sozialen Medien sind begeistert von seiner aufmerksamen und nahbaren Art. Auch seine „Auserwählte“ wird diesen Tag sicherlich noch lange in guter Erinnerung behalten – ein Kompliment des Thronfolgers bekommt man schließlich nicht alle Tage!

Anlass der Veranstaltung ist der Wunsch nach mehr Engagement für mehr Diversität im Fußball. Prinz William begegnete an diesem Tag einigen Teilnehmern des Programms. Ziel dessen ist es, dass Menschen verschiedenster ethnischer und sozialer Herkunft den Zugang zum Schiedsrichterwesen und der dazugehörigen Ausbildung erlangen.

Prinz William begegnet Fans auf Augenhöhe

Gespannt lauschte er den Erfahrungsberichten und nahm kurzerhand sogar selber an einer Schiedsrichter-Schulung teil – von Star-Allüren also keine Spur! Vor allem die Arbeit des Clubs und der Football Association überzeugten ihn auf ganzer Linie. Auch bei einem Treffen mit Schülern der Fibbersley Park Primary Academy schindete Prinz William Eindruck und begrüßte die Kinder mit lässigen High-Fives und herzlichen Umarmungen.

Kein Wunder also, dass er nach diesem Auftritt in den sozialen Medien als „Prinz des Volkes“ betitelt wird. Der Prinz von Wales begegnet den royalen Fans auf Augenhöhe und kann sich auch den ein oder anderen lustigen Spruch über sein eigenes Aussehen nicht verkneifen. Diese Nahbarkeit kommt bei seinen Fans sehr gut an.

Er selber hat in der Vergangenheit bereits mehrfach mit seinem Look für Aufsehen gesorgt. Zuletzt machte Prinz William mit seinem neuen Bart Schlagzeilen, der vor allem seine Tochter Charlotte nicht überzeugen konnte. Außerdem wurde er vor nicht allzu langer Zeit bereits zum zweiten Mal in Folge zum „sexiesten glatzköpfigen Mann“ gekürt. Hollywood-Stars wie Dwayne „The Rock“ Johnson haben somit keine Chance gegen ihn und sein unverkennbares Aussehen!