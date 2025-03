Prinz William: Kurz nach öffentlichem Auftritt – Detail bringt Fans zum Ausrasten

Ob royale Termine oder öffentliche Auftritte – Prinz William ist seit Jahrzehnten im Rampenlicht. Doch während er normalerweise mit wohldosierter Zurückhaltung und pflichtbewusstem Auftreten punktet, sorgt er jetzt aus einem ganz anderen Grund für Begeisterung.

Der zukünftige König absolvierte am Mittwoch (5. März) einen wichtigen Termin im Royal Berkshire Hospital, um den fünften Jahrestag des Covid-Ausbruchs zu begehen und auf die Arbeit der NHS Charities Together hinzuweisen – eine Organisation, für die er und seine Frau Prinzessin Kate die Schirmherrschaft übernommen haben.

Doch für viele Fans war die eigentliche Sensation nicht der wohltätige Anlass, sondern Prinz Williams neuer Look.

Prinz William: Fans sind aus dem Häuschen!

Prinz William ist zurück im Rampenlicht. Nur zwei Wochen zuvor hatte sich die Familie Wales eine wohlverdiente Auszeit auf der Karibikinsel Mustique gegönnt. Und während die royalen Pflichten jetzt wieder rufen, kann Prinz William seine Sonnenbräune nicht verbergen – sehr zur Freude seiner Fans!

Die Reaktionen im Netz? Purer Hype! Ein User auf X schwärmt: „Gebräunter William ist mein Favorit!“ Ein anderer schreibt: „Sieht gut und frisch aus.“ Und ein besonders begeisterter Fan bringt es auf den Punkt: „Prinz William sieht so gut aus.“ Und auch seine Gesichtsbehaarung ist Thema!

Dass Williams neues Styling so hohe Wellen schlägt, ist kein Zufall. Schließlich hatte er bereits im Sommer für Schnappatmung gesorgt, als er sich erstmals mit Dreitagebart in einem Video zu den Olympischen Spielen zeigte. Seither scheint er selbst Gefallen an seinem neuen Look gefunden zu haben – und seine Fans sowieso!

Es ist ein seltener Anblick: Ein britischer Royal, der mit lässigem Bart auftritt? Noch vor ein paar Jahren wäre das kaum vorstellbar gewesen! Doch William beweist einmal mehr, dass er bereit ist, mit der Zeit zu gehen. Und während sich das Königshaus sonst eher an Traditionen hält, zeigt der 42-Jährige, dass ein bisschen Veränderung niemandem schadet – im Gegenteil!