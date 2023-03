Prinz William: Russland missbraucht ihn für seine Zwecke

Die Royals sind dafür bekannt, sich auf politischer Ebene bedeckt zu halten. Die 2022 verstorbene Queen Elizabeth II. war allerdings auch Profi darin, mit ihrer Garderobe oder etwa einem Blumenarrangement versteckte Zeichen zu senden. Zumindest, wenn es nach aufmerksamen Royals-Beobachtern geht.

Jetzt ist es Prinz William, der mit politischen Absichten in Verbindung gebracht wird. Das allerdings alles andere als gewollt. Der Thronfolger war zu Besuch an der polnisch-ukrainischen Grenzen. Im Nachgang wurde Prinz Williams Aufenthalt jetzt allerdings für die russische Propaganda im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg in der Ukraine genutzt.

„Ich bin nach Polen gereist, um britische und polnische Truppen zu treffen und mich über ihre außergewöhnliche Arbeit zur Unterstützung der Ukraine zu informieren“, schreibt Prinz William am Mittwoch (22. März) auf Twitter.

Fotos zeigen den Prinzen im Gespräch mit Soldaten. Über die polnische Bevölkerung und deren Unterstützung für ihre Nachbarn aus der Ukraine schreibt er: „Dank der Großzügigkeit der polnischen Bevölkerung haben die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, eine Unterkunft gefunden.“

Thronfolger Prinz William für Russland-Propaganda benutzt

Es ist ein deutliches Zeichen, das Prinz William damit setzt und das Russland alles andere als gefallen dürfte. Denkt man zumindest. Denn Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa lässt den Besuch des Prinzen in einem ganz anderen Licht dastehen.

Mehr News:

Sie teilte einen Bericht, laut dem Prinz William mit völlig anderer Absicht nach Polen gereist sein soll. Und zwar, „um den britischen und polnischen Truppen zu danken, die am Krieg in der Ukraine beteiligt sind.“ Dieser Besuch „zerstreue alle Zweifel, falls es welche gibt, ob Großbritannien und Polen involvierte Parteien sind.“ Eine gefährliche Verdrehung der Wahrheit, die Prinz William allerdings nicht aus der Bahn zu werfen scheint.