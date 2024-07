Prinz George feiert Geburtstag: Nun startet ein irrer Countdown

Wer hätte das gedacht? 2013 wurde er von Mama Kate und Papa William aus dem Krankenhaus getragen und heute (22. Juli 2024) feiert er bereits seinen elften Geburtstag! Prinz George ist im Auge der Öffentlichkeit zu einem stattlichen und bemerkenswerten Jungen herangewachsen und verzückt Millionen von Royal-Fans.

Doch nicht nur sein Alter fasziniert die Welt. Ab heute beginnt für den jungen Prinzen ein ungewöhnlicher Countdown: Er darf nicht mehr mit seinem Vater im selben Flugzeug sitzen!

Prinz George steht vor großer Veränderung

Laut dieser irren Regeln wäre der Besuch beim EM-Finale in Berlin heute anders. Statt gemeinsam in die deutsche Hauptstadt zu fliegen, müsste die Royal Family zwei Maschinen bereitstellen. Prinz William in der einen, Prinz George in der anderen. Der Grund? Ein Unglück im Flug könnte die Windsors beide Thronfolger kosten. Prinz George muss zukünftig getrennt von seinem Vater fliegen, um das Fortbestehen der Monarchie zu sichern.

+++ Kate Middleton: Sorge um Prinz George – „Ich habe schreckliche Angst“ +++

Und das ist noch nicht alles. Ab dem 16. Geburtstag sollen Royals an der Spitze der Thronfolge sogar bei „der Planung ihrer eigenen Beerdigung helfen“. Das verriet der Royal-Autor Christopher Andersen nun gegenüber „Fox News“. Ziemlich hart für einen Heranwachsenden, oder? Auf Instagram ließen es sich Kate und William nicht nehmen, ihrem Jungen einen wunderschönen 11. Geburtstag zu wünschen.

Das traditionelle Geburtstagsfoto zeigt einen fast schon erwachsenen Prinzen. Hemd und Sakko, ein staatsmännisches Lächeln – die Botschaft ist klar: Für George wird es ernst. Die unbeschwerte Kindheit weicht langsam der öffentlichen und historischen Rolle, die er eines Tages einnehmen wird. Das Jahr 2024 stellte sich bereits jetzt als besonders herausfordernd für George und seine Geschwister heraus.

Die Krebserkrankungen von Mutter Kate und Großvater Charles haben ihre Spuren hinterlassen. Deshalb wird die Geburtstagsfeier voraussichtlich eher bescheiden ausfallen. „Es ist wahrscheinlich, dass sie sich an den üblichen Plan halten und eine unauffällige Party in Windsor veranstalten werden, an der Cousins und ein paar Schulfreunde teilnehmen“, vermutet Andersen.