Ukraine-Krieg: Putin blamiert sich mit Kriegsgerät – letztes Schrott-Aufgebot jetzt an der Front?

Am 24. Februar 2022 hat der russische Präsident Wladimir Putin sein Nachbarland angegriffen. Seit über einem Jahr wird der Krieg in der Ukraine mit Brutalität fortgeführt. Der Westen müsste sich laut Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg darauf einstellen, Kiew noch lange Zeit mit Waffen zu versorgen.

„Präsident Putin plant nicht für den Frieden, er plant für mehr Krieg“, sagte Stoltenberg der britischen Zeitung „Guardian“ am Donnerstag (23. März). Doch vor allem ein Einsatz bestimmter Kriegsmittel soll jetzt auf ernsthafte Probleme in der russischen Armee hinweisen.

Ukraine-Krieg: Panzer-Verluste schränken russische Fähigkeiten ein

Am Mittwoch (22. März) veröffentlichten Analysten der Open-Source-Forschungsgruppe „Conflict Intelligence Team“ (CIT) Fotos von T-54-Panzern, die Mitte des 20. Jahrhunderts hergestellt wurden. Diese sollen sich auf einem Zug aus der Region Primorsky nach Westrussland befinden. Mögliche Anwendungen der Fahrzeuge nannten die Experten nicht, wiesen aber darauf hin, dass dies „ein Zeichen für einen Mangel an gepanzerten Fahrzeugen in den russischen Streitkräften“ sei.

Das US-amerikanische Thinkthank „Institute for the Study of War“ (ISW) bewertete am Mittwoch in einem Bericht die russische Offensivkampagne. „Die russischen Streitkräfte verlegen möglicherweise T-54/55-Panzer aus Langzeitlagern in die Ukraine, um die erheblichen Verluste an gepanzerten Fahrzeugen auszugleichen“, lautet die Einschätzung der Experten. Diese schränken laut ISW die Fähigkeiten des russischen Militärs ein.

Die Sowjetunion produzierte nach dem Zweiten Weltkrieg Zehntausende dieser Panzertypen. Das russische Militär könnte auf umfangreiche Reserven zurückgreifen, um den Mangel an Panzern zu beheben, so das ISW. Die Panzer verfügen jedoch nicht über Panzerungsfähigkeiten modernerer Panzer. Das Institut rechnet durch diesen Einsatz mit einer größeren Anzahl von Verlusten aufseiten des russischen Militärs.

Und: „Der Einsatz minderwertiger Ausrüstung zur Aufstockung der Fähigkeit des russischen Militärs zur Führung eines mechanisierten Manöverkrieges könnte zu einem weiteren Abbau der russischen Streitkräfte in der Ukraine führen.“

Ukraine-Krieg: Russen graben „eingemottete Panzer“ aus

Dies sei das erste Mal, dass diese Panzer seit Kriegsbeginn in der Ukraine aus dem Lager genommen wurden, berichtete auch „Nexta“. Selbst bezeichnet es sich als größtes osteuropäisches Medium, auf Twitter verzeichnet „Nexta“ eine Millionen Follower. Auch der Twitter Account „Konflikte und Sicherheit“ schreibt, dass Russland erstmals „eingemottete T-54-Panzer (Ersteinsatz 1956) reaktiviert haben“ soll.

Illia Ponomarenko, ukrainischer Journalist und Kriegsreporter, schreibt auf Twitter: „Heiliger Strohsack, ich habe miterlebt, wie die Russen meine Lieblingsfahrzeuge aus dem frühen Kalten Krieg, die T-54/55, eingemottet haben. Nochmal: T-54er. Denken Sie daran – die militärische Sonderoperation läuft planmäßig und in vollem Umfang.“